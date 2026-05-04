Mentiras sin parpadear, afirmaciones falsas y lloriqueos patrañeros: el cine de Ábalos y sus contradicciones de película

Sí, pero... El exministro ha descargado este lunes la culpa en Aldama, con el que ha dicho que tenía una relación "indirecta", aunque resulta que viajaron a México y que fue el que le presentó a su novia.

José Luis Ábalos protagonizó una actuación memorable durante su declaración en el Tribunal Supremo, donde atribuyó la culpa al empresario Víctor de Aldama, con quien aseguró tener una relación "indirecta", a pesar de haber viajado juntos a México. Inicialmente, Ábalos afirmó conocer a Aldama por ser el presidente del club Zamora. En su testimonio, mencionó su relación con "Koldo", mostrando confusión, aunque luego reconoció su cercanía. Sobre Jéssica Rodríguez, negó haberla favorecido y sugirió un posible acuerdo con Aldama. Ábalos también habló de sus secretarias, afirmando que llegó a tener nueve. Finalmente, en febrero de 2024, se despidió del PSOE con una declaración dramática, destacando su soledad ante el poder político.

Mentiras sin parpadear, afirmaciones falsas y lloriqueos patrañeros. Las grandes actuaciones de José Luis Ábalos durante su declaración en el Tribunal Supremo, el reparto de las mascarillas, y no el económico.

Ábalos ha descargado este lunes la culpa en el empresario Víctor de Aldama, con el que ha dicho que tenía una relación "indirecta", aunque resulta que viajaron a México y que fue el que le presentó a su novia. En declaraciones previas, sin embargo, el exministro afirmó que lo vio "varias veces" porque era el presidente del club del Zamora. "Zamora no es tan grande y lo conocía todo el mundo", agregó en otro momento.

Además, llegó a decir: "Estaba haciendo promoción del lanzamiento del club (...) Y tenía relación con este... Koldo". Dijo "con este Koldo", como si no lo conociera. Frente a esto, este lunes Ábalos ha hablado de la estrecha relación que tenían.

Fue precisamente tras su detención cuando Ábalos hizo alguna de sus mejores interpretaciones. "Me quedo muerto", "me quedado estupefacto con esto", dijo en diferentes momentos. Y tras esto, aseguró: "Yo sé perfectamente quién es el responsable originario". Y cuando le preguntaron si es Koldo, soltó un rotundo "claro".

Sobre Jéssica Rodríguez ha hablado bastante este lunes. Ha negado haberla enchufado y ha deslizado que ha podido pactar con Aldama. Pero, antes, así habló de ella en otro gran papel. "Como las que tienen normalmente todas las personas", afirmaba sobre esa relación. En cuanto a los viajes, aseguraba que los pagaba él: "Pero a mi cargo". A su cargo, pero este lunes ha dicho que lo pagaba Koldo, él y su mujer, que actuaba como secretaria.

Y una más, porque dice Ábalos que él llego a tener nueve secretarias. Ya sabemos cómo acabó eso. "Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás. Me enfrento a todo el poder político, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo", declaró en febrero de 2024, en la que fue su última jornada como diputado del PSOE antes de pasar a formar parte del Grupo Mixto. Una interpretación insuperable, esta ultima.

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