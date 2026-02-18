Carmen Arias señala que Argentina tiene, de nuevo, "una dictadura que, lamentablemente, fue elegida por el pueblo"

Andrea Ropero ha podido charlar con Leonardo Fossati, hijo de dos desaparecidos durante la dictadura militar argentina y la presidenta de la Asociación Madres Plaza de Mayo. Ambos están en nuestro país para recoger el premio Abogados de Atocha.

Argentina ha sido todo un ejemplo de conservación de la memoria histórica y reparación de las víctimas de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Las madres de mayo jugaron un papel clave ya que, en plena dictadura, se organizaron para intentar localizar a sus hijos detenidos y desaparecidos. Su lucha continua hoy en día. Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de charlar con la presidenta de la Asociación Madres Plaza de Mayo, Carmen Arias, y el hijo de uno de los desaparecidos, Leonardo Fossati.

Leonardo creció son saber quiénes eran sus padres biológicos. Él nació el 12 de marzo de 1977 en un centro clandestino de detención. "Ahí pude pasar algunas horas donde estaba mi mamá y mi papá secuestrados", cuenta, algo que descubrió en 2005. Después, se crio con una familia de civiles, pero siempre tuvo dudas sobre su identidad.

Con 20 años preguntó abiertamente a su familia y, poco después, se acercó a la Asociación. "Fue una tristeza y una alegría enorme a la vez, porque cuando me enteré de que había llegado a la verdad entendía que esa búsqueda había llegado a su final y podía", expone.

En ese momento descubrió que se llamaba Leonardo, como su padre, y que ambos seguían desaparecidos. "Sabemos lo que eso significa, por supuesto", añade. A pesar de ello, como señala, en toda Argentina se han encontrado restos humanos que han sido restituidos a sus familiares, algo que en su caso no ha sido posible.

El hermano de Carmen desapareció también durante la dictadura. Como indica, la familia sabía que él era militante. Les contaron que a su hermano se lo llevaron del lugar en el que vivía "muy malherido o muerto, no se sabe". "A partir de ese momento mi madre y mi padre empezaron la búsqueda y, como a todos, nos contestaban que no estaban en ningún lado", indica. Eso marco a su familia "en todos los sentidos" ya que su única preocupación era poder encontrarlo. "Eso sí, yo nunca lo oculté. Nunca tuve miedo", afirma.

Leonardo expone que en el año 1979 se hablaban de 22.000 desaparecidos. "Hay un símbolo en la Argentina que se habla de, al menos, 30.000 desaparecidos", añade. "Al desarrollarse un terrorismo de Estado, al haber sido de manera clandestina, es un número que está abierto", indica.

Andrea indica que, con estas cifras, es sorprendente que Javier Milei ha dicho que "es una visión tuerta de la historia". Arias considera que en Argentina "tenemos nuevamente una dictadura con este presidente, una dictadura que lamentablemente fue elegida por el pueblo".

"Ellos siguen sin aceptar que fue una dictadura militar", afirma. Carmen expone que les están intentando silenciar y que tengan miedo. "Con nosotros por supuesto que no va a poder", indica. Arias indica que Milei ha llegado a calificar a las Madres de Plaza de Mayo como "lo peor del universo".

Carmen cree que están "deshaciendo el país". "Cada vez hay más pobres en Argentina, están sacando empresas, están quedándose sin trabajo", indica. "Nunca hizo nada bien", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.