Las pruebas contra Milei en la criptoestafa de $Libra: cobros millonarios, visitas a la Casa Rosada y una gran coordinación

¿Por qué es importante? Según la investigación judicial, el conseguidor de la trama sería Mauricio Novelli, a quien se relaciona directamente con el presunto estafador de la cripto $Libra, Hayden Davis, pero también con funcionarios de la Casa Rosada, con Karina Milei y con su hermano, el presidente argentino.

El escándalo de la criptoestafa de la $Libra, promovida por el presidente argentino Javier Milei, se complica cada vez más. La investigación judicial revela que Mauricio Novelli, vinculado con el presunto estafador Hayden Davis, sería el conseguidor de la trama. Novelli también estaría relacionado con funcionarios de la Casa Rosada y con Karina Milei, hermana del presidente. Un audio de abril de 2024 sugiere pagos en criptomonedas a Karina. Además, Novelli habría visitado la Casa Rosada varias veces, una con Davis, lo que contradice las declaraciones de Milei sobre no beneficiarse del esquema. Un contrato recuperado del móvil de Novelli detalla un pago de cinco millones de dólares a Milei por promocionar a Davis, lo que refuerza las acusaciones de fraude.

Novedades en el escándalo de la criptoestafa de la $Libra de Javier Milei. El presidente argentino lo tiene cada día más complicado para escapar de la criptomoneda que él promovió y que luego arruinó a decenas de miles de personas. Los indicios de que estaba perfectamente coordinado con los estafadores y de que cobró millones de dólares crecen cada segundo.

Según la investigación judicial, el conseguidor de la trama sería Mauricio Novelli, a quien se relaciona directamente con el presunto estafador de la cripto $Libra, Hayden Davis. Pero también con funcionarios de la Casa Rosada, con Karina Milei y con su hermano, el presidente argentino Javier Milei.

Una relación que vendría de lejos, tal y como probaría un audio conseguido por el diario argentino 'Perfil' de abril de 2024. "Tiene que cobrar, o sea, hay que sacar lo de Derek y también ya podemos pedir los 4.000 que hay que darle a Karina", se escucha decir a Novelli. Ya entonces hablaba de entregar a la hermana de Milei 4.000 dólares en criptomonedas.

Y lo hacía, además, días antes de que tuviera lugar un evento que el propio Novelli organizaba en el que, según medios argentinos, Javier Milei y Hayden Davis —CEO de la empresa que creó la criptomoneda lanzada el 14 de febrero de 2025— se habrían conocido.

Otra prueba de su relación. Según medios argentinos, desde finales de 2024 hasta febrero de 2025, Novelli habría visitado la Casa Rosada hasta en siete ocasiones, una de ellas con Hayden Davis. Y de ahí habría salido la famosa foto del presunto estafador con Javier Milei. Lejos de lo que el presidente argentino defendió en su entrevista tras el escándalo: "Milei no se lleva un mango de todo esto".

Del móvil de Novelli se habría recuperado un contrato por cinco millones de dólares pagados a plazos a cambio de que Milei estableciera a Hayden Davis como asesor y lo promocionase en redes sociales. Él mismo lo reconocía así: "Soy asesor de Javier Milei, trabajo con él y su equipo en proyectos aún mayores para la 'tokenización' de Argentina". Y ese mismo día, Novelli habría enviado un mensaje en el que reconoce haber cerrado un acuerdo "tremendo".

Además, en otra mentira de los Milei, el presidente argentino aseguró en febrero del año pasado: "Yo no lo promocioné. Yo lo que hice fue difundir". Y agregaba que "era puro ímpetu". Pero el tuit en el que sí promocionó la criptomoneda incluía un código de 40 caracteres, muy difícil de copiar y pegar para un tuit de simple ímpetu.

El tuit en el que Milei sí promocionó la criptomoneda.

La misma investigación aseguraría que Novelli habría intercambiado hasta una veintena de llamadas entre él, Milei y su hermana el día que $Libra salió al mercado. Ese mismo día en el que 40.000 inversores perdieron más de 250 millones de dólares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.