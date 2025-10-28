Milei pospone sus planes de reformar el gobierno tras su victoria y apuesta por una nueva motosierra para una 'megarrebaja' fiscal

Los detalles Tras su clara victoria en las elecciones Milei se va a centrar en reformas económicas de segunda generación. De esta manera, saca de nuevo la motosierra para una 'megarrebaja' fiscal de al menos 20 impuestos y para modernizar el mercado de trabajo y bajar la tasa del empleo no declarado.

Milei celebra su triunfo electoral y, con el respaldo de su victoria, se visualiza reelegido, afirmando que podría extender su mandato si los argentinos lo desean. El presidente argentino, quien ha recibido apoyo de Donald Trump, asegura que lo peor ha pasado para él y el país. Aunque había prometido una remodelación urgente del gobierno, ha pospuesto esos planes para centrarse en reformas económicas de segunda generación. Estas reformas incluyen una significativa reducción fiscal y medidas para modernizar el mercado laboral y reducir el empleo no declarado, con el objetivo de revitalizar la economía argentina.

Milei se viene arriba y con el respaldo de la clara victoria en las urnas ya se ve reelegido. "Yo tendré dos años más. Si los argentinos quisieran tendré seis años entonces", ha llegado a decir.

De esta manera, el presidente argentino ha pasado de tambalearse en la cuerda floja, a presumir de que lo peor para él y Argentina ya pasó. Algo, en parte posible, gracias al incondicional apoyo que ha recibido de su amigo Donald Trump. "Fue una gran victoria en Argentina, quiero felicitarlos", ha dicho el presidente.

Con todo a favor, el líder libertario hace suyo el "donde dije digo, digo Diego". Porque la remodelación urgente de su gobierno, prometida en campaña electoral, queda aplazada.

Lo que no va a tocar es el denominado triángulo de hierro. Es decir, el que Milei forma junto a su hermana Karina, acusada de corrupción, y su asesor Santiago Caputo. A cambio, promete diálogo y nuevas alianzas con un claro objetivo: concretar estas reformas de segunda generación que "son tan importantes para los argentinos".

Unas reformas para impulsar la maltrecha economía argentina. Milei saca de nuevo la motosierra para una 'megarrebaja' fiscal de al menos 20 impuestos y para modernizar el mercado de trabajo y bajar la tasa del empleo no declarado.

