El hantavirus 'contagia' a la política: 24 horas de rumores, virajes, reproches y desmentidos entre administraciones

Los detalles Desde los primeros rumores hasta el primer desmentido no pasaron ni cinco horas: llegó con la confirmación de Sanidad de que el barco llegaría al archipiélago canario por "espíritu humanitario".

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius generó un caos de 24 horas entre la OMS, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias sobre el destino del barco. Finalmente, se decidió que arribará a Tenerife tras evacuar a tres personas sospechosas a Países Bajos. Inicialmente, se consideró Canarias como destino, lo que provocó la oposición del presidente canario, Fernando Clavijo, quien abogaba por atender el barco en Cabo Verde. Sin embargo, Sanidad confirmó su llegada a Canarias por "espíritu humanitario". El conflicto incluyó desmentidos y críticas, con el PP respaldando a Clavijo y pidiendo la destitución de la ministra de Sanidad.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius desató 24 horas de rumores, cambios de decisión, reproches y desmentidos entre administraciones. En concreto, entre la OMS, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias a raíz del rumbo que tomará el barco, que finalmente arribará a Tenerife el domingo tras la evacuación de tres personas sospechosas de tener el virus que han sido evacuadas a Países Bajos.

Los primero rumores, que apuntaban a Canarias como el lugar que estudiaba la OMS para trasladar el crucero, comenzaron la tarde de este martes, pero duraron poco. Hora y media después, Sanidad, tanto en España como en Países Bajos, confirmaron que ese sería el destino de los tres infectados. Ya entonces, el presidente canario, Fernando Clavijo, expresaba sus reticencias y que el buque debía "ser atendido donde está", en Cabo Verde.

"Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizadas, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario", manifestaba Clavijo desde Bruselas.

Pero no pasaron ni cinco horas hasta el primer cambio de rumbo: la confirmación de Sanidad de que llegaría al archipiélago por "espíritu humanitario". Así lo informaron sobre la embarcación y también del médico, que entonces anunciaban que sería atendido de inmediato en Santa Cruz de Tenerife, tras una petición del Gobierno neerlandés y de la OMS a través de una carta a Pedro Sánchez. Todo esto, cuando ya se había confirmado Países Bajos como destino.

Debido a esto, Clavijo plasmaba su estupefacción la mañana de este miércoles por una falta de información que negaba el también canario Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España. Torres aseguraba que ha mantenido un "contacto permanente" con el Gobierno de Canarias, y agregaba: "Yo mismo lo he hecho en varias ocasiones".

Torres ha señalado poco después, además, que, "al igual que desde el día de ayer me he puesto en contacto en varias ocasiones con el presidente de Canarias, en el día de hoy he contactado con los presidentes autonómicos de Cataluña, Comunidad de Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, que son las comunidades de las que proceden los 14 españoles que permanecen en el MV Hondius". "Les he explicado cuál será el procedimiento a seguir, que todos se encuentran asintomáticos y me he puesto a su disposición para cualquier duda y para trabajar coordinadamente", ha escrito en la red social X.

Al choque entre administraciones, con mensajes durante toda la mañana de este miércoles, se ha unido también en Al Rojo Vivo el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien ha dicho: "Me sorprende que exista una falta de coordinación tan evidente en un asunto tan importante como este"

Y llegó la segunda rectificación, los tres infectados, incluido el médico, han sido evacuados a Países Bajos este mediodía, mientras seguíamos sin saber quién llamó y hasta dónde se contó. "La ministra no me ha devuelto ninguna llamada. Yo pensaba que después de la reunión que iban a mantener de coordinación, lo razonable es que la ministra se comunicara con nosotros y que no tengamos que esperar a ver la rueda de prensa a ver qué es lo que dicen", insistía Clavijo. Mientras, Mónica García, hacía hincapié en que han estado "en contacto estrecho" y lo van a seguir estando.

Tampoco ha faltado el PP en este choque. Ha respalda a Clavijo y ha pedido a Sánchez que aparte a la ministra de Sanidad, Mónica García.

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