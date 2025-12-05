40 años del juicio sin precedentes en el que Argentina logró condenar a los responsables de la dictadura militar de Videla que atemorizó al país

Imagen del juicio contra los responsables de la dictadura militar en Argentina.

¿Por qué es importante? Tras ocho años de dictadura marcados por la represión, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la persecución de los disidentes y la desaparición de personas, fueron cinco los condenados: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti.

Argentina celebra estos días el aniversario de los juicios contra la dictadura militar que atemorizó al país. En total fueron ocho años de brutal represión que los argentinos, en un ejemplo de dignidad sin precedentes, lograron superar y mandar ante la justicia a los responsables. Son durísimos los testimonios que se escucharon en aquellos juicios que cumplen ahora 40 años.

"Rompieron la puerta de acceso del departamento donde yo vivo". Esta es una de las atrocidades narradas por 833 testigos en un juicio histórico contra la dictadura en Argentina, y agregaron: "Nos envolvieron la cabeza a mi esposa y a mi". Ellos experimentaron en primera persona las salvajadas perpetradas por la Junta Militar.

"Yo escuché a pocos metros cómo torturaban con picana a mi hijo mayor", dijeron sobre el método de tortura más utilizado por el régimen. Otra joven explicó: "Comenzaron a torturarme con picana eléctrica. Me torturaban en las mamas, la vagina, el clítoris".

Los testimonios de las víctimas sobrecogieron entonces incluso a los partidarios de la dictadura, y aún hoy siguen haciéndolo. "Ser violada ahí era muy corriente", contó otra mujer.

Estos días se cumplen 40 años desde que los principales responsables de estas atrocidades se sentaran en el banquillo de los acusados en un juicio sin precedentes en Argentina. Fueron cinco los condenados: Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti.

Ocho años de dictadura marcados por la represión, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la persecución de los disidentes y la desaparición de personas. "Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o los asesinato constituyan hechos políticos o contingencias de combate", dijo durante el juicio el fiscal al cargo, Julio Strassera.

Ante las abrumadoras pruebas y testimonios, el fiscal Strassera culminó su histórico alegato con una frase que perdurará para siempre en la memoria de los argentinos: "Señores jueces, nunca más".

