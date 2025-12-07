Pablo Ojeda, experto en nutrición, explica qué son los alimentos funcionales y cómo benefician a la salud

Pablo Ojeda explica en La Roca qué son los alimentos funcionales y cómo pueden mejorar nuestra salud. Desde los naturales hasta los enriquecidos, el especialista detalla cuáles aportan beneficios reales y cuáles conviene consumir con precaución.

Pablo Ojeda, experto en nutrición, visita el plató de La Roca para explicar qué son y en qué consisten los alimentos funcionales. Ojeda señala que se trata de aquellos alimentos que, además de nutrirnos, aportan un beneficio adicional demostrado para nuestra salud.

Asimismo, explica que existen alimentos funcionales naturales y enriquecidos. A estos últimos se les añade o retira alguna sustancia para mejorar su efecto.

"Los naturales tienen algún componente bioactivo, algún nutriente que está científicamente demostrado que tiene un beneficio para la salud de forma natural. Por ejemplo, los arándanos y frutos rojos, que son ricos en antioxidantes", comenta Ojeda, y añade que la avena "es uno de los mejores alimentos para regular el colesterol".

Sobre los alimentos enriquecidos, el colaborador apunta que "también son funcionales" debido a que se les añade un beneficio. "Como puede ser la leche enriquecida en Omega 3", apostilla Ojeda.

No obstante, advierte que siempre es mejor acudir a los alimentos funcionales naturales, porque a veces los enriquecidos no son del todo saludables.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí