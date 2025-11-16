Ahora

Pablo Ojeda, experto en nutrición, alerta sobre los peligros de los fármacos para adelgazar: "Te estas jugando una diabetes"

Pablo Ojeda advierte sobre el auge de los medicamentos para adelgazar con semaglutida, que se han vuelto virales por su eficacia. Subraya que estos fármacos son para la obesidad y alerta sobre riesgos si se usan sin supervisión médica.

El experto en nutrición, Pablo Ojeda, visita La Roca para hablar del auge de los fármacos para adelgazar. Se trata de medicamentos que contienen semaglutida y que en los últimos años se han hecho virales por su eficacia para perder peso.

"Al final estaba claro que tenía que llegar un medicamento ante una pandemia mundial que es la obesidad, que no deja de ser una enfermedad", comenta Ojeda y apostilla que se refiere a la obesidad: "no hablo de un sobrepeso".

Asimismo, el experto considera que se "está distorsionando el mensaje" sobre cuidarse y mantener una alimentación sana, y que se está popularizando demasiado este tipo de medicamentos, que "ninguno sabemos las consecuencias de aquí a veinte años".

"Este tipo de medicamentos al final contienen la semaglutida que imita a una hormona del cuerpo que se llama GLP 1. ¿Qué hace? Es la que le dice a tu cerebro que no tienes hambre y regula los niveles de azúcar", explica Pablo Ojeda.

No obstante, reconoce que si el medicamento lo receta un médico por necesidad y no por capricho, está bien. Además, señala que es "para la obesidad, para un índice de masa corporal superior a treinta; no vale eso de cinco kilos".

Por otro lado, alerta que si lo consumes por capricho, para adelgazar unos kilos y no por una razón médica, "te estás jugando" padecer una diabetes.

