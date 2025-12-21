Ahora

21D

Comienza el escrutinio de las elecciones en Extremadura con Vox y PP disparados en los sondeos

Qué se juega cada partido

Las elecciones de Extremadura, en clave nacional: Feijóo aspira a que sea "el primer paso del cambio que ansía nuestro país"

¿Qué están diciendo? Los líderes políticos se han volcado en la campaña extremeña, que se sitúa como la antesala de un año electoral que podría suponer una sangría para los socialistas.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en la campaña de Extremadura.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La campaña de las elecciones de Extremadura ha estado tejida con las caras de los líderes nacionales de cada partido, que han dejado claro que lo que pase en esa comunidad influirá a nivel nacional. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal saben lo que se juegan y se han involucrado plenamente en estos comicios, para influir lo máximo posible en sus resultados.

"Nunca unas elecciones en Extremadura han influido tanto", aseguró Feijóo hace una semana durante un acto de campaña. En este tiempo, cada líder ha hecho una predicción muy diferente sobre lo que pasaría el 21 de diciembre.

En uno de sus mítines, Sánchez auguró la victoria de Miguel Ángel Gallardo, aunque lo que las encuestas han desvelado en este tiempo que el objetivo del PSOE era más no hundirse en votos, que ganar. "Solamente hay dos opciones de gobierno: una es el retroceso del PP con Vox, y la otra, liderada por el PSOE y Miguel Ángel Gallardo", reivindicó.

Feijóo, por su parte, aspiraba a la mayoría absoluta y situó a Extremadura como "el primer paso del cambio que ansía nuestro país". Sin embargo, cerró la campaña siendo más cauto y reconociendo que "en la España actual es muy, muy, muy difícil conseguir una mayoría absoluta".

El líder popular es consciente de que, aunque María Guardiola gane las elecciones, necesitará a Vox para gobernar. Santiago Abascal aspira a crecer en votos, hasta el punto de duplicar su representación en la Junta. Pero en los días previos a la votación se ha animado a soñar con "llevar en voladas a la presidencia de la comunidad a Óscar Fernández Calle". Todas las opciones están abiertas en una campaña autonómica con aires nacionales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones Extremadura, en directo | El dato de participación en las urnas supera el 50% a las 18:00 horas
  2. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
  3. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  4. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
  5. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona pasan su cuarta noche a la intemperie
  6. La Lotería de Navidad, paso a paso: así es el protocolo del sorteo del 22 de diciembre