Las elecciones de Extremadura, en clave nacional: Feijóo aspira a que sea "el primer paso del cambio que ansía nuestro país"

¿Qué están diciendo? Los líderes políticos se han volcado en la campaña extremeña, que se sitúa como la antesala de un año electoral que podría suponer una sangría para los socialistas.

La campaña de las elecciones de Extremadura ha estado tejida con las caras de los líderes nacionales de cada partido, que han dejado claro que lo que pase en esa comunidad influirá a nivel nacional. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal saben lo que se juegan y se han involucrado plenamente en estos comicios, para influir lo máximo posible en sus resultados.

"Nunca unas elecciones en Extremadura han influido tanto", aseguró Feijóo hace una semana durante un acto de campaña. En este tiempo, cada líder ha hecho una predicción muy diferente sobre lo que pasaría el 21 de diciembre.

En uno de sus mítines, Sánchez auguró la victoria de Miguel Ángel Gallardo, aunque lo que las encuestas han desvelado en este tiempo que el objetivo del PSOE era más no hundirse en votos, que ganar. "Solamente hay dos opciones de gobierno: una es el retroceso del PP con Vox, y la otra, liderada por el PSOE y Miguel Ángel Gallardo", reivindicó.

Feijóo, por su parte, aspiraba a la mayoría absoluta y situó a Extremadura como "el primer paso del cambio que ansía nuestro país". Sin embargo, cerró la campaña siendo más cauto y reconociendo que "en la España actual es muy, muy, muy difícil conseguir una mayoría absoluta".

El líder popular es consciente de que, aunque María Guardiola gane las elecciones, necesitará a Vox para gobernar. Santiago Abascal aspira a crecer en votos, hasta el punto de duplicar su representación en la Junta. Pero en los días previos a la votación se ha animado a soñar con "llevar en voladas a la presidencia de la comunidad a Óscar Fernández Calle". Todas las opciones están abiertas en una campaña autonómica con aires nacionales.

