"No podía salir bien": la reflexión de Martínez-Vares sobre la elección del PSOE con Gallardo en Extremadura

Mañana se celebran las doceavas elecciones autonómicas en Extremadura. Santiago Martínez-Vares analiza en laSexta Xplica la situación del PSOE, la candidatura de Miguel Ángel Gallardo y las expectativas de victoria de María Guardiola, que apunta a un resultado contundente.

"Mañana estamos ante las doceavas elecciones autonómicas en Extremadura. Hasta ahora, hasta el día de mañana de las 11 que se han celebrado, 10 las ha ganado el Partido Socialista. Y lo que nadie duda mañana es que va a ganar (María) Guardiola de calle, va a tener un magnífico resultado", asegura Santiago Martínez-Vares en laSexta Xplica.

Según Martínez-Vares, el PSOE no tiene muchas posibilidades de ganar los comicios, y menos aún con Miguel Ángel Gallardo como candidato. "El hundimiento del Partido Socialista es indubitado. No podía salir bien llevar un candidato imputado", sentencia el colaborador.

"Esto es de primero de política, nadie que esté sentado en el banquillo puede enfrentarse con garantías a un proceso electoral. Y en esto está el Partido Socialista en una deriva, donde el presidente del Gobierno ha decidido jugarlo todo a 'cómo voy a quitar a Gallardo, si lo quito reconozco que lo de mi hermano tiene mucha gravedad'", apunta Martínez-Vares.

