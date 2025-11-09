Julen Bollain analiza la situación económica española: "La renta ha subido un 9%, pero el alquiler lo ha hecho en un 94%"

El profesor de la Universidad Mondragón ha explicado que, aunque España esté mejor que hace diez años, "la gente no ve ese avance" porque "actualmente llegar a fin de mes es complicado".

Julen Bollain ha defendido en laSexta Xplica que la economía española va mejor que hace una década, pero que eso no quiere decir que la clase trabajadora española esté notando ese cambio.

. Si hacemos una comparación con los años de Rajoy, cuando el poder adquisitivo de la clase trabajadora se redujo un 3,7%, ahora vemos que se está incrementando y que los salarios se están incrementando. Si miramos las cifras del INE, la renta disponible por hogar se ha incrementado un 9%. ¿Dónde está el problema? En que los alquileres, en los últimos años, se han incrementado un 94% y que el precio de la vivienda un 35%", ha señalado.

Para el profesor de la Universidad Mondragón, por mucho que España "esté mejor que hace diez años", "la gente no ve ese avance": "Si pretendemos que el hecho de poder vivir no sea una prioridad nacional, estaremos avocando a una clase muy grande de la ciudadanía al fracaso".

Además, ha señalado que el "termómetro social" no debe ser el PIB: "Debería ser que una persona que trabaja ocho horas al día pueda vivir dignamente".

