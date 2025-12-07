España vuelve a batir récord en turismo con 85,7 millones de visitantes en 2025

España vuelve a superar sus propios registros turísticos. Entre enero y octubre llegaron más de 85 millones de turistas internacionales, una cifra histórica que confirma el buen momento del sector. Todos los detalles en este vídeo de La Roca.

España sigue batiendo récords turísticos. Entre enero y octubre han llegado 85,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un 3,5% más que en 2024. Este fuerte crecimiento confirma que 2025 está siendo un año histórico para el sector. También el gasto marca un nuevo máximo: los turistas han dejado 118.612 millones de euros, un 7,4% más que el año anterior.

Los principales países emisores continúan siendo los mismos. Reino Unido encabeza la lista con 17,2 millones de visitantes, seguido de Francia, con 11,4 millones. Alemania, en cambio, registra un ligero descenso. Y para sorpresa de muchos, el turista portugués o irlandés también se cuela en la lista con 3 millones y 2,7 respectivamente. Además de llegar más turistas, lo hacen con mayor capacidad de gasto, con una media de 201 euros al día.

En cuanto a los destinos favoritos, Cataluña es la comunidad que más visitantes recibe, con 18,5 millones. Le siguen Baleares, con 17,3 millones, y Canarias, con 16,8 millones.

El tipo de alojamiento también muestra una tendencia clara: la mayoría de viajeros sigue optando por hoteles, donde se han alojado 56,4 millones de turistas. Sin embargo, también crece el número de personas que cuentan con una vivienda propia, con 4,6 millones, así como quienes prefieren quedarse en casas de familiares o amigos, que suman 9,1 millones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí