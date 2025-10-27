Iñaki López, tras el adelanto electoral de María Guardiola: "Ahora es coherente, no como cuando dijo que jamás gobernaría con Vox"

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha anunciado el adelanto de las elecciones al no lograr aprobar los presupuestos por el bloqueo del PSOE y Vox. Iñaki López analiza la decisión y sus consecuencias en Más Vale Tarde.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha anunciado esta tarde el adelanto de elecciones al no poder sacar adelante los presupuestos por el bloqueo del Partido Socialista extremeño y de Vox.

"Por responsabilidad les comunico que acabo de firmar el Decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre de 2025", ha comunicado Guardiola.

En Más Vale Tarde, Iñaki López ha querido analiza la última hora del Gobierno de Extremadura. "Bueno... María Guardiola en este caso es coherente, no lo fue cuando dijo que jamás gobernaría con Vox y al final aquellos fue un trágala de libro", ha ironizado el presentador.

"En esta ocasión no se puede estar haciendo críticas de que el Gobierno de Pedro Sánchez gobernando con presupuestos prorrogados y ella hacer lo mismo", ha terminado diciendo Iñaki López.

