Ahora

En Extremadura

Iñaki López, tras el adelanto electoral de María Guardiola: "Ahora es coherente, no como cuando dijo que jamás gobernaría con Vox"

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha anunciado el adelanto de las elecciones al no lograr aprobar los presupuestos por el bloqueo del PSOE y Vox. Iñaki López analiza la decisión y sus consecuencias en Más Vale Tarde.

Iñaki López, tras el adelanto electoral de María Guardiola: "Ahora es coherente, no como cuando dijo que jamás gobernaría con Vox"

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha anunciado esta tarde el adelanto de elecciones al no poder sacar adelante los presupuestos por el bloqueo del Partido Socialista extremeño y de Vox.

"Por responsabilidad les comunico que acabo de firmar el Decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre de 2025", ha comunicado Guardiola.

En Más Vale Tarde, Iñaki López ha querido analiza la última hora del Gobierno de Extremadura. "Bueno... María Guardiola en este caso es coherente, no lo fue cuando dijo que jamás gobernaría con Vox y al final aquellos fue un trágala de libro", ha ironizado el presentador.

"En esta ocasión no se puede estar haciendo críticas de que el Gobierno de Pedro Sánchez gobernando con presupuestos prorrogados y ella hacer lo mismo", ha terminado diciendo Iñaki López.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puigdemont avisa a Sánchez tras acordar romper con el Ejecutivo: "No tendrá Presupuestos; no podrá ejercer como Gobierno"
  2. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  3. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  4. Guardiola convoca elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre
  5. Miedo en Andoain por compartir calles con el asesino en serie Ximo Ferrándiz tras ser denunciado por acoso
  6. Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción