Así fue como Pilar Vidal descubrió el romance entre Alejandro Sanz y Rachel Valdés: "La que me llevó a ella fue su hija"

Alejandro Sanz ha vuelto a cargar contra los paparazzis en su nuevo documental. Sus palabras han reabierto el debate sobre el acoso mediático y han llevado a Pilar Vidal a recordar cómo destapó su relación con Rachel Valdés en 2019.

En su recién estrenado documental, Alejandro Sanz no ha tenido reparos en criticar duramente a los paparazzis. El cantante asegura que el seguimiento constante por parte de la prensa le generó tal nivel de estrés que incluso llegó a sufrir "calvas" a causa de la presión.

A raíz de estas declaraciones, en el programa La Roca, Pilar Vidal recordó el elevado coste que tuvo para ella contratar a un paparazzi que siguiera al artista y destapara su relación con la artista Rachel Valdés en 2019. Tras escucharla, Nuria Roca le pidió que explicara cómo consiguió aquellas imágenes del romance.

La periodista explicó que en aquel momento trabajaba como directora de la revista Corazón y que el primer aviso le llegó de manera indirecta. Según relató, todo comenzó tras un comentario de Raquel Perera, exmujer del cantante, durante la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

"En la boda de Sergio Ramos, Raquel Perera confirma a muchos de los presentes que ha roto su relación, el matrimonio con Alejandro Sanz. A mí me llaman de madrugada unos amigos y me dicen: 'Alejando Sanz se separa y ya está con otra… búscala'. Puse a todo mi equipo a buscar y al final la que me llevó a Rachel Valdés fue la hija del cantautor porque la seguía en Instagram", explicó Pilar Vidal.

La colaboradora añadió que decidió contratar a uno de los mejores paparazzis para seguir al cantante y que asumía semanalmente todos los gastos de su trabajo en Miami. "El día que me llamó diciendo que habían salido en lancha por la laguna de Miami llore", confesó Vidal.

