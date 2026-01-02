Ahora

El 'apasionado' beso de Pilar Vida y Dani Mateo delante de Lola Lolita: "Sigues sabiendo igual de bien"

Dani Mateo no dudó en aceptar el beso de Pilar Vida y pasó de sapo verde a príncipe azul, pero la verdadera sorpresa fue lo que escondía debajo del disfraz: un pijama que Lola Lolita reconoció al instante como el de su padre.

Neox celebró las preuvas por todo lo alto y dejó uno de los momentos más comentados de la noche. Uno de los grandes protagonistas fue Dani Mateo, que pasó "de sapo verde a príncipe azul" en cuestión de segundos… o al menos eso parecía. Todo empezó cuando Pilar Vila se lo propuso en directo. Él no dudó ni un segundo y, fiel a su humor, aceptó el reto: "Es lo mejor, veremos a ver si debajo de este sapo está tu príncipe", dijo antes de acercarse a ella.

Eso sí, antes del beso lanzó una advertencia a Lola Lolita, que observaba la escena muy de cerca: "Por favor, no mires, que no lo pueden ver niños". Justo despuésdel beso, Pilar Vila dejó una frase que terminó de rematar el momentazo: "Sigues sabiendo igual de bien".

Pero la escena no acabó ahí. Al ritmo del ya viral 'tanino na nino', Lola Lolita empezó a 'desvestir' a Dani Mateo, retirándole el disfraz de sapo para descubrir qué había debajo. Y la sorpresa fue mayúscula: nada de príncipe azul… debajo había un pijama.

La reacción de la influencer fue inmediata y totalmente espontánea: "Este pijama lo tiene mi padre", soltó entre risas.

