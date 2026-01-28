Ahora

Estreno del documental

Alejandro Sanz confiesa en su documental cómo se desencantó de la música: "Tenía un rechazo absoluto"

"Lo que más ha querido en el mundo empiezas a no tener ningún sentimiento por ello", ha reflexionado Alejandro Sanz en su documental sobre cómo empezó a tener un rechazo a la música.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha presentado su documental, 'Cuando nadie me ve', rodeado de sus seres queridos. El cantante ha explicado lo difícil que le resultó decidir qué mostrar en su documental: "Hay una parte de estriptis emocional que no había mostrado nunca".

"No había compartido determinadas cosas que en mi carrera han sido para bien y para mal lo que me ha pasado", ha destacado el artista, que ha confesado que dudó "mucho tiempo" y estuvo pensando "mucho tiempo qué cosas mostrar y cuáles no". "Al final decidí que lo mejor que se puede mostrar es la verdad", ha afirmado al cantante. Además, preguntado sobre cuál ha sido el mejor momento de su carrera, Alejandro Sanz ha respondido entre risas a los periodistas: "Ahora mismo, este instante, es uno de mis mejores momentos".

Por otro lado, el cantante ha desvelado en uno de los avances de su documental que durante un tiempo perdió la ilusión por hacer música: "Hubo un momento en el que me desencanté". "Lo que más ha querido en el mundo empiezas a no tener ningún sentimiento por ello", ha reflexionado el andaluz en su documental, donde ha destacado: "Imagina que no tienes ganas de hacer música, tenía rechazo absoluta a lo música".

Por último, preguntado en el documental sobre cómo se curó en esa etapa, Alejandro Sanz ha respondido tajante: "Pues como casi todo lo que tiene difícil cura, no tengo ni idea".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Kristin pone en alerta a España por nieve y viento y obliga a suspender clases en Andalucía y Extremadura
  2. La paradójica derrota del Gobierno por la subida de las pensiones: Sánchez critica Feijóo por votar en contra pese a estar a favor de una medida que causa otro choque entre Junts y ERC
  3. España regulariza a 500.000 migrantes que ya viven aquí: derechos, contratos y libertad para quienes aportan a diario
  4. El Gobierno inicia los trámites para pedir el indulto al ex fiscal general del Estado: ya ha solicitado al Supremo los informes sobre la causa
  5. Trump parece echar el freno ante la brutalidad del ICE: acepta una investigación sobre el asesinato de Alex Pretti y Renee Good tras la llegada de Homan a Minnesota
  6. Prisión provisional para el asesino confeso del menor de 13 años en Sueca: se descarta el trastorno mental y la autopsia confirma que el crimen lo cometió un adulto con alevosía