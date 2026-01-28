Alejandro Sanz confiesa en su documental cómo se desencantó de la música: "Tenía un rechazo absoluto"

"Lo que más ha querido en el mundo empiezas a no tener ningún sentimiento por ello", ha reflexionado Alejandro Sanz en su documental sobre cómo empezó a tener un rechazo a la música.

Alejandro Sanz ha presentado su documental, 'Cuando nadie me ve', rodeado de sus seres queridos. El cantante ha explicado lo difícil que le resultó decidir qué mostrar en su documental: "Hay una parte de estriptis emocional que no había mostrado nunca".

"No había compartido determinadas cosas que en mi carrera han sido para bien y para mal lo que me ha pasado", ha destacado el artista, que ha confesado que dudó "mucho tiempo" y estuvo pensando "mucho tiempo qué cosas mostrar y cuáles no". "Al final decidí que lo mejor que se puede mostrar es la verdad", ha afirmado al cantante. Además, preguntado sobre cuál ha sido el mejor momento de su carrera, Alejandro Sanz ha respondido entre risas a los periodistas: "Ahora mismo, este instante, es uno de mis mejores momentos".

Por otro lado, el cantante ha desvelado en uno de los avances de su documental que durante un tiempo perdió la ilusión por hacer música: "Hubo un momento en el que me desencanté". "Lo que más ha querido en el mundo empiezas a no tener ningún sentimiento por ello", ha reflexionado el andaluz en su documental, donde ha destacado: "Imagina que no tienes ganas de hacer música, tenía rechazo absoluta a lo música".

Por último, preguntado en el documental sobre cómo se curó en esa etapa, Alejandro Sanz ha respondido tajante: "Pues como casi todo lo que tiene difícil cura, no tengo ni idea".

