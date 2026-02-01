El magistrado Joaquim Bosch detalla cómo se tramita un indulto en España y qué papel tiene el Gobierno

El Ministerio de Justicia inicia el trámite de indulto para Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación. En La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explica en que consiste este proceso.

El Ministerio de Justicia inició esta semana el trámite de la primera petición de indulto para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el pasado mes de noviembre fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados de Alberto González Amado, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

A esta iniciativa se suma el apoyo de un centenar de juristas que firmaron también un nuevo manifiesto de apoyo a García Ortiz y en el que piden que su sentencia condenatoria sea "anulada en instancias superiores".

Desde el plató de La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explica en qué consiste este proceso de indulto y qué pasos se deben seguir en caso de que continúe adelante.

Bosch señala que el "tribunal sentenciador", es decir, el Tribunal Supremo, debe emitir "un informe en el que tiene que valorar todas las circunstancias que han concurrido en este caso". Tras la realización de dicho informe, que debe incluir aspectos como, por ejemplo, el comportamiento de García Ortiz tras la sentencia, este debe ser leído por el Ministerio Fiscal.

Asimismo, también se debe "informar al Consejo de Estado y finalmente el Gobierno decide". No obstante, Joaquim Bosch aclara que "el Gobierno no está vinculado por lo que diga el tribunal" y que a su vez tiene el deber "de aportar razones en función de criterios de justicia, de equidad o de utilidad pública" en las que se basa la petición de indulto y su respectiva decisión.

