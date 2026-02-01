Ahora

Fernando Garea, sobre las elecciones de Aragón: "El Partido Popular se juega su futuro y el PSOE su presente"

"Vox parece que va a subir y le marca (al PP) una tendencia de cara a lo que viene en Castilla y León, Andalucía", opina el periodista. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia de La Roca.

Queda una semana para las elecciones de Aragón y ya las encuestas estiman que el PSOE perdería cerca de cinco escaños, mientras que Vox doblaría sus asientos y el PP rozaría la mayoría absoluta, pero seguiría dependiendo del partido de Santiago Abascal para gobernar.

"En estas elecciones el PP se juega su futuro y el PSOE se juega el presente", asegura Fernando Garea en La Roca. "El presente del PSOE porque se va a medir ese desgaste que parece que tiene. El resultado del PSOE da la sensación de que va a estar por debajo de los escaños que ha tenido hasta ahora en Aragón y que no tiene ninguna posibilidad de gobernar", matiza el periodista.

Mientras, sobre el Partido Popular, Garea apunta que "se juega su futuro por su dependencia de Vox", la cual considera "que va a seguir siendo mayo". "Vox parece que va a subir y le marca (al PP) una tendencia de cara a lo que viene en Castilla y León, Andalucía y lo que es peor en las generales", opina el colaborador de La Roca.

