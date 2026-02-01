Manu Mostaza, tras el fracaso del decreto ómnibus: "No hay mayoría y no tienen capacidad"

Tras el rechazo del decreto ómnibus, el Gobierno busca apoyos para aprobar una nueva norma sobre pensiones. En La Roca, Manu Mostaza analiza las razones del fracaso parlamentario y señala la falta de una mayoría sólida como el principal problema.

Tras perder la votación del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, el Gobierno ahora acelera los contactos con otros partidos políticos para llevar un nuevo decreto sobre las pensiones el próximo martes al Consejo de Ministros. Cuando este se apruebe, lo llevarán al Congreso de los Diputados separado de otras medidas, para que la oposición y sus socios de gobierno voten a favor.

Desde La Roca, Manu Mostaza explica cuál es el factor clave por el cual el pasado decreto ómnibus, y, por tanto, la subida de las mensualidades a los pensionistas, no salió adelante.

"La clave de lo que está ocurriendo aquí es que no hay mayoría de Gobierno. Es decir, aquí la responsabilidad es de quién consiguió una investidura, absolutamente legítima, por supuesto, sobre la base de un muro de 'somos más', pero cada semana vemos que no tienen capacidad de sacar muchas políticas porque lo que tienen es un batiburrillo de fuerzas", apunta el periodista.

Asimismo, añade que lo "único" que une a ese "batiburrillo de fuerzas" es "la negativa a la alternancia" política. "No quieren que haya una alternancia en el país", termina criticando el colaborador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí