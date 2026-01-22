De apatía a molestias digestivas: Raquel Perera señala cómo nos afectan las malas noticias, en vídeo

La coach expone que nos exponemos día a día a malas noticias y que, aunque pensemos que no nos afectan, nuestro sistema emocional sí las registra.

Quique Peinado indica que "un estudio reciente señala que en España crece la tendencia para evitar las malas noticias". "Tres de cada diez personas evitamos consumir noticias desagradables a diario", añade. Pero ¿cómo nos afectan estas malas noticias? Raquel Perera visita Zapeando para responder a esta pregunta.

La coach indica que es casi imposible evitar las malas noticias ya que "vivimos rodeados de titulares y alertas que entran en nuestra vida casi sin pedir permiso". "Aunque creemos que no nos afectan, nuestro sistema emocional sí las registra", añade.

Perera señala que una exposición excesiva puede provocar "que el estrés se acumule y se vuelva crónico" y que "la mente y el cuerpo lo viven como una amenaza constante", explica. A nivel emocional, genera un cansancio emocional sin motivo claro. "También pueden aparecer sensaciones de desánimo o de apatía", añade. Perera indica que también pueden provocar falta de concentración, nos puede empujar a tener una visión pesimista del futuro e, incluso, podemos sufrir un bloqueo emocional.

A nivel físico, nuestro sueño puede verse afectado. También podemos sufrir dolores de cabeza, molestias digestivas, tensión muscular y, en algunas personas, una fatiga constante que no se va. "El problema no es informarse sino no darle descanso al cuerpo después de recibir una información negativa", concluye.

