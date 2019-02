Paleodieta Vs. dieta vegana: analizamos cómo afecta al organismo el elevado consumo de carne o su carencia

Álvaro, 32 años, come carne los siete días de la semana. Por su parte, Omar, de 30 años, sigue una dieta vegana y no come carne desde hace ocho meses. Equipo de Investigación hace un seguimiento de su alimentación, radicalmente opuestas.

Comprobamos cómo afectan al organismo, tanto, el elevado consumo de carne como la carencia de este alimento a través de un análisis clínico de sangre.

Los resultados son claros: Omar, que no consume apenas carne, tiene una concentración de ferritina más baja, algo que puede acabar en una anemia; mientras que Álvaro, con una alimentación rica en carne, tiene unos niveles de vitamina B12 y ácido fólico aceptables, aunque el abuso de carne roja le puede afectar a la plazo.

¿Cuánta carne se debe incluir en la dieta para tener una alimentación saludable? ¿Cuál es la medida?

España, un país carnívoro: cada español come de media al año casi 50 kilos de carne

La carne se ha convertido en la fuente principal de proteínas. En España comemos cada año una media de 17 kg de carne roja por persona. Pero, ¿qué consecuencias tiene el exceso de carne roja? Equipo de Investigación consulta a los expertos.

¿Existe un lobby de la carne que presiona para ocultar información?

Un estudio de la revista médica The Lancet vuelve a poner a la carne en el foco mediático como ya lo hizo un informe de la OMS. Como se ve en el vídeo, hablamos con el periodista que desveló la estrategia de las investigaciones.

Una hamburguesa de laboratorio, ¿solución frente a la creciente demanda de carne?

El futuro está en una hamburguesa sintética, producirla cuesta 250.000 euros y está creada de la nada para solucionar la demanda de carne dentro de 40 años, como muestra el vídeo.

Probamos a qué sabe una hamburguesa hecha a base de gusanos

Habrá que esperar hasta 2020 para poder ver carne sintética en las tiendas. Pero en algunos países de Europa, los restaurantes ya ofertan en sus cartas otra alternativa a base de insectos, como se ve en el vídeo.

Nos adentramos en una granja de grillos donde nacen 80.000 cada día

Frente a la producción de carne, los insectos pueden ser una alternativa. Como se ve en el vídeo, Equipo de Investigación entra en una granja de grillos para saber cómo son.