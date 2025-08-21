El salto de un camarero español: de sobrevivir con 2,5€ la hora a prosperar con 2.200€ en Irlanda

Cansado de salarios precarios y sin futuro en la hostelería española, José Miguel decidió dar un giro a su vida. Con la ayuda de Arvanjobs, encontró en Irlanda la oportunidad laboral que en España nunca llegó.

En Europa hay más de cuatro millones de vacantes para camareros, y países como Suiza, Noruega o Irlanda encabezan la lista con los salarios más altos. Ahí entra en juego Arvanjobs, una empresa dedicada a reclutar personal de hostelería dispuesto a dar el salto al extranjero.

En 2022, Equipo de Investigación habló con sus responsables, que aseguraban que muchos trabajadores españoles estaban "cansados" de las condiciones en España y buscaban una salida. Solo en un año, enviaron a 1.500 personas a trabajar fuera. La fórmula es sencilla: ellos se encargan de buscar empleo, ofrecer alojamiento, pagar el vuelo y hacer seguimiento durante la estancia. Todo sin coste para el candidato, porque quien paga es la empresa contratante.

Uno de esos casos es José Miguel. En España había llegado a cobrar apenas 2,5 euros la hora —unos 750 euros al mes—. En Irlanda, trabajando como barman en un hotel, su vida cambió: cobra unos 540 euros a la semana, es decir, alrededor de 2.200 euros mensuales.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

