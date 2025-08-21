Un inspector de Trabajo revela una de las situaciones más surrealistas que ha vivido: "He encontrado personas escondidas en armarios"

José Manuel Amate explica las formas que tienen algunos empresarios de intentar no acabar con una sanción de la Inspección de Trabajo, relatando algunas de las situaciones más surrealistas que ha vivido.

La labor de un inspector de Trabajo ante el reto de acudir a un local de hostelería puede no ser fácil. José Manuel Amate relata en Equipo de investigación algunas de las situaciones más surrealistas que le ha tocado vivir.

"Lo primero que haces es dirigirte a la cocina y ver que no haya ningún sitio por donde puedan escaparse y ausentarse de la visita", reconoce.

Según José Manuel Amate, muchos tratan de evitar la inspección y la posible apertura de un expediente de las formas más raras. "En alguna visita me he encontrado a dos personas en una armario empotrado pretendiendo que pasáramos de largo y no los viéramos", reconoce.

El inspector no duda en afirmar que estas acciones son un retrato de la realidad en la hostelería, donde muchos de los trabajadores que se encuentran en el local no suelen ser los dueños. "Son personas que en la mayoría de las ocasiones se encuentran desprotegidos porque no tienen derechos", asegura.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.