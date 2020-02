Josetxu recibió un 'match' en Badoo de una chica 30 años más joven se interesa por su perfil: "Hola, he visto tus fotos y me gustaría conocerte. ¿Quedamos?’", le escribió. Se presentó como 'Dulce Ángel'.

"Josetxu era un informático que trabajaba en una empresa de reciclaje cerca de su casa, en ese momento vivía con sus padres, estaba divorciado y tenía un hijo. El 6 de septiembre de 2019, les dijo que iba a pasarse el fin de semana fuera, no les dijo con quién ni a dónde y les dijo que si no se lo pasaba bien volvería pronto, pero que si se lo pasaba bien, iría directamente al trabajo el lunes", explica Luis Miguel Gabás, periodista de 'El Periódico de Aragón'.

El hombre recorrió los casi 300 kilómetros que le separaban de la joven que había conocido en Internet. Quedaron en encontrarse en Luceni, una localidad zaragozana de apenas 1.000 habitantes.

"Habló con un amigo suyo antes de ir a Zaragoza y le había dicho que había conocido a una chica a través de una web de citas que se llama Badoo y que iba a pasar un fin de semana con ella y que esperaba pasárselo bien. El problema es cuando ya a partir del lunes no supieron nada, llamaron al trabajo y le dijeron que no había ido. En ese momento es cuando ya empezaron a inquietarse los padres y, por supuesto, el hijo", indica Luis Miguel Gabás.

El martes, la familia de Josetxu denunció su desaparición. Nadie le había visto en Getxo, el municipio donde reside. Los agentes rastrearon las tarjetas de Josetxu. Horas después de su cita hubo una retirada de dinero de 1.500 euros. Las cámaras de seguridad captaron la imagen de un hombre, pero no era Josetxu. El informático vasco había sido secuestrado y enterrado vivo por 'la banda del Badoo'.

Equipo de Investigación también habla con una de las víctimas de 'la banda del Badoo'. Se trata de un camionero que quedó con Angeline a través de la web de citas y, cuando llegó al lugar del encuentro, un grupo apareció, le agredió, le pidió el pin de las tarjetas y le abandonó atado. Afortunadamente, el hombre logró escapar. En este vídeo cuenta la pesadilla que vivió.

La banda criminal usaba Badoo para contactar con las víctimas, que siempre eran hombres de mediana edad. El móvil de los asaltos era económico y, además, utilizaban una extrema violencia para conseguir su propósito. Angeline era el cebo y su pareja, Mohammed, era el líder de la banda. En el vídeo, Equipo de Investigación explica el 'modus operandi' de 'la banda del Badoo'.

Fue un descuido de Mohammed el que llevó hasta el cadáver de Josetxu. Y es que el líder de 'la banda del Badoo llevaba una pulsera telemática porque había sido condenado por presuntos malos tratos. "Debió pensar que la pulsera no se activaba si no violaba la orden de alejamiento, debió pensar que se sentía impune porque lo había hecho varias veces y no había pasado nada. No se estaba dando cuenta de que estaba dejando un rastro de información abrumador", explica Francisco Pérez, criminólogo.

Julia Fernández, médica forense, afirma que el hecho de que la zanja en la que fue enterrado Josetxu no llegase al medio metro de profundidad "lo que demuestra es que eran personas inexpertas". En este vídeo, Fernández explica que el hecho de que "durante la autopsia se encontraron restos de tierra del lugar del enterramiento en las vías respiratorias superiores evidencia que respiró en algún momento" debajo de la tierra, por lo que todavía estaba vivo cuando fue enterrado.

Equipo de Investigación se desplaza hasta Maracaibo, Venezuela, para hablar con la madre de Angeline. La mujer defiende la inocencia de su hija: "Yo no creo que mi hija haya hecho eso. No lo creo porque, aparte de que es mi hija y la llevé nueve meses en mi vientre, es la madre de mis nietos. Yo no creo capaz de que ella haya hecho eso y, además, en tan poco tiempo, porque mi hija solo llevaba tres meses en España", expresa.

Además, cuenta cómo se sintió tras enterarse de la noticia de la detención de Angeline. "Me dio un dolor en el pecho, no podía respirar, se me fue por completo todo. Llamaron corriendo a mi hijo que es enfermero y me llevaron al hospital. Después me inyectaron algo y se me pasó. Mi hijo averiguó todo por las redes y poco a poco me fue dando la noticia y yo, poco a poco, la he ido superando", cuenta.

Por último, Enrique Serrano, informático muerta cómo es posible crear un perfil falso en Badoo en solo un minuto y, tal y como advierte, "hablar con personas reales a los que pueden engañar".