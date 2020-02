Un camionero contactó a través de Badoo con una chica que decía llamarse Daniela Mendoza. Aseguró que tenía 24 años y que era dominicana. Es de la misma joven que se citó con Josetxu, el informático vasco asesinado.

El hombre cuenta a Equipo de Investigación que "era la primera vez que quedaba con una chica por las redes sociales". Quedaron en un pequeño pueblo zaragozano de 3.000 habitantes. De camino, recibió un mensaje de la joven: "Ya verás qué braguitas sexys me he puesto. Te van a encantar. Recógeme en la carretera a la salida del pueblo".

Ambos llegaron puntuales al encuentro. "La encontré esperándome en la carretera y me dijo de meterme por el camino del campo que llevaba a una casa abandonada para coger la chaqueta. Me dijo que era la casa de su abuelo", relata el hombre. A continuación, el camionero recuerda que la mujer "salió del coche" y "unos chicos aparecieron por detrás".

"No me dio tiempo a nada. Me sacaron del coche a la fuerza tirándome al suelo. Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello, me dieron con la pistola eléctrica y me arrastraron a diez metros del coche", afirma. En ese momento, cuenta el hombre, los agresores le dijeron que si lo les daba "el pin correcto de la tarjeta, ya sabía lo que iba a pasar".

"Me metieron en el coche con la cabeza hacia abajo para que no viera dónde me llevaban y se subieron en el coche no se cuántas personas. Me llevaron a otro sitio, me sacaron del coche arrastrándome, me metieron en una acequia de cañas, me ataron y me pusieron cinta en la boca", explica el camionero a Equipo de Investigación.

Tras una hora y media retenido, el camionero logró escapar y pedir ayuda. Llegó hasta la puerta de Diego Fernández, vecino de Gallur. "Me encontré a un señor tirado en mi bordillo, lleno de sangre con la camiseta rota un montón de heridas y bridas en la mano", cuenta Diego Fernández. El joven dice que en ese momento se asustó y le cerró la puerta, pero la víctima le pidió ayuda y al final le dejó entrar en su casa.

"Él lo que nos decía, sobre todo, era que se veía muerto, que no sabía ni cómo se había soltado. Tenía un montón de heridas en los brazos y se sentó en la silla medio muerto, nos daba mucha pena", recuerda.

Fernández cuenta a Equipo de Investigación que entonces le empezaron a "socorrer". "Le dimos agua, mi madre le curó un poco las heridas sin curarlas del todo para que lo viera la Guardia Civil. Le costaba hablar y solo decía que le iban a robar mucho dinero", describe el joven, quien añade que "lo único que pedía era anular las tarjetas y cuando llegó la Guardia Civil fue la que llamó a su banco".

Tras la huida del camionero, los asaltantes buscaron un cajero. Intentaron sacar dinero con las claves bancarias su víctima, pero no lo consiguieron porque las cuentas ya habían sido bloqueadas. Las cámaras captaron una imagen y le identificaron: era José Antonio Meléndez, fichado por la Policía. Un hombre que es un delincuente habitual sin trabajo estable y que es uno de los miembros de 'la banda del Badoo'.

El camionero agredido contrató a un abogado penalista. José Cabrejas, abogado de las víctimas, indica que su cliente tenía "una fractura en un dedo y múltiples contusiones en todo el cuerpo" tras la agresión. "Le robaron todo lo que llevaba en ese momento: vehículo, cartera, el reloj, el teléfono móvil, todos los efectos. Recuerda que dice que duda si dos o tres varones que le agreden y le engrilletan. La mujer también le agrede", indica.