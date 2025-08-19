La dueña de un hostal en Córdoba, en pie de guerra con el 'tardeo': "Vomitan en la puerta"

En junio, Equipo de Investigación se desplazó hasta Córdoba para comprobar cómo el 'tardeo' afectaba al hostal del que es propietaria Mercedes: ""Dejan toda la zona llena de colillas, vómito, vasos...".

Equipo de Investigación planteó una pregunta clave con el 'tardeo', en su versión más ruidosa: ¿hasta qué punto puede el ocio invadir el espacio público sin romper el equilibrio de quienes también lo habitan?

Esta costumbre ya asentada fue tema en este programa y los reporteros de laSexta se desplazaron al corazón de Córdoba para destapar la situación de algunos hostales afectados por el 'tardeo'.

Mercedes Moreno, propietaria de un hostal en pleno centro, vivÍ desde 2020 con lo que describió como un problema constante: "Nos repercute muchísimo, porque esto es un hostal y la gente viene aquí a descansar", explicó resignada, mientras señalab cómo el ruido traspasab sin esfuerzo las paredes hasta las habitaciones. "Dejan toda la zona llena de colillas, vómito, vasos...A mí me vomitaron en la puerta y me han llegado a robar la maceta", denunció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025 de laSexta que se ha vuelto a emitir este martes.

*Ya puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bares' en Atresplayer.