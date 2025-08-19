Del desayuno a 2,70 euros al 'matcha latte' con huevos Benedict : "Ahora buscamos una cafetería moderna que vende una experiencia"

Tortilla de patatas, manteca colorá, gofio, sobaos...cada región de España tiene su desayuno favorito. Sin embargo, en este reportaje de 2025 de los bares (de siempre) en extinción, Equipo de Investigación comprobó que "algo estaba cambiado".

¿Es el desayuno la nueva cena? Nuestros hábitos han cambiado, y "el producto también está variando", tal y como señaló Xabier Mallol, director ejecutivo de 'Delectatech' en este reportaje de una temporada pasada de Equipo de Investigación que se centró en analizar el cambio de 'los bares de siempre' y los nuevos hábitos de consumo: "Podemos ver que la tostada de aguacate ha aumentado en relevancia hasta un 18% en dos años, y los huevos Benedict han subido hasta un 34,7%".

Otro de los reyes es el café de especialidad: "Ya no tomamos ese café cortado en el que da igual la calidad, ahora buscamos calidad, buscamos esa cafetería moderna que ya vende algo más, que vende una experiencia".

Así, los reporteros del programa se acercaron a varios locales para ver las sofisticadas cartas que ofertaban. "Aquí tenemos una carta muy completa, con Baba Ganoush con coliflor asada...", detalló Diana Gavilán, experta en marketing que acompañó al reportero. "¿Ahora la gente desayuna coliflor?", alucinó el periodista. "Sí, y también halloumi, huevos Benedict...", indica la experta.

A la salida de un local de Madrid, dos chicas desvelaron ante las cámaras el precio del desayuno que habían disfrutado: 30 euros. "Salir a cenar es muy caro, pero desayunar por 15 euros es algo que sí te puedes permitir. El desayuno es la nueva cena", subraya al respecto Gavilán.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025 de laSexta que se ha vuelto a emitir este martes.

