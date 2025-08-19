Un bar de pintxos de Donosti denuncia "los nuevos tipos de negocio" que le comen el terreno

Equipo de Investigación viajó hasta Donosti para comprobar cómo los bares tradicionales estaban siendo arrinconados por nuevas formas de entender la hostelería. O, mejor dicho, de entender el negocio.

Adiós a la barra tradicional y al 'txikiteo' de toda la vida, lamentaba una vecina de Donosti en este programa de Equipo de Investigación, que se dedicó a analizar cómo los algoritmos y los nuevos hábitos de consumo estaban transformando silenciosamente uno de los pilares de nuestra cultura popular: los bares.

"La tradición del 'pintxo' es venir, comerte uno o dos e irte a otro bar. Sin embargo, ahora se está imponiendo otro tipo de negocio que no es el nuestro. Es gente que ha aparecido en los últimos años comprando muchos locales y al precio que sea", critica Gorka Bueno, dueño de un bar tradicional de Donosti, en este fragmento, lamentando que "es difícil ver un bar en el que los padres se jubilen y los hijos sigan".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025 de laSexta que se ha vuelto a emitir este martes.

