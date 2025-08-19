Un camarero español denuncia en Equipo de Investigación sus pésimas condiciones laborales: "He llegado a cobrar a 2,5 euros la hora"

Equipo de Investigación conversaba en 2022 con José Miguel, un camarero español que había decidido mudarse a Irlanda debido a las pésimas condiciones laborales de los trabajadores de este sector en nuestro país.

Harto de las pésimas condicionales laborales y los bajos salarios del sector en España, José Miguel, que se formó como camarero en la Escuela de Hostelería de Málaga, decidió emigrar a Irlanda hace unos años. Así lo contaba en este programa de Equipo de Investigación de 2022.

En España, lamentaba el joven, llegó a cobrar 2,5 euros por hora, "lo que suponía unos 750 euros mensuales". En Irlanda, su salario era llamativamente superior. Ganaba 550 euros semanales, lo que al mes serían unos 2.200 euros, en el momento en el que concedía esta entrevista.

La CEO de Arvanjobs, una empresa especializada en la selección de personal para hoteles, desvelaba en el programa que los camareros españoles gozan de gran prestigio en el extranjero. "Están acostumbrados a un ritmo de trabajo muy exigente y a soportar elevados niveles de presión. Eso los convierte en perfiles muy demandados por el sector hotelero internacional", comentaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Se busca camarero' en atresplayer.com.