La indignación de la hermana de Esther López al escuchar al principal sospechoso ante la jueza

El caso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) en 2022 lleva todo este tiempo en investigación y aún sin la condena a un responsable, aunque siempre ha habido un principal sospechoso. Su amigo Óscar S.M., la última personas que vio a la joven con vida y para el que la Fiscalía actualmente pide 18 años de cárcel por asesinato con alevosía, siempre ha incurrido en contradicciones a la hora de narrar los hechos.

Equipo de Investigación analizaba el crimen en un especial de 2022, donde Inés López, hermana de la víctima, concedía su primera entrevista televisada. Así, López se mostraba muy indignada con lasrespuestas que Óscar, el principal sospechoso, ofreció a la jueza durante el interrogatorio.

Y es que Óscar había asegurado en sede judicial que se había ido a su casa a dormir tras dejar a Esther en una carretera. La jueza le planteó cuestiones como el hecho de que su teléfono y el de Esther estuvieran juntos esa madrugada, según arroja el análisis de las posiciones de los terminales.

Además, le preguntó si puso su teléfono en 'modo avión' desde las 6:34 hasta las 9:10 horas, tal y como se refleja en los análisis. Óscar negó tajantemente estos extremos. "No pongo nunca el modo avión", apuntó.

"¡Venga, por favor!", exclamaba visiblemente indignada la hermana de Esther López al escuchar las respuestas. "Has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, una y otra vez, y has puesto el modo avión para no saber nada de la vida delante de mis narices", añadía López. Puedes ver la secuencia completa en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El programa emitió, además, una entrevista con Aitor Curiel, el médico forense encargado de la autopsia de Esther López, quien sostuvo que su cadáver pudo estar en un lugar húmedo previamente a la cuneta donde fue hallado.

Este viernes se ha decretado la apertura de juicio oral contra Óscar S. M.

