Los pasos de Óscar tras la desaparición de Esther López: pasó 17 minutos en un lavadero de coches, mintió a su exmujer...

El principal sospechoso de la muerte de la joven de Traspinedo, para el que la Fiscalía pide actualmente 18 años de cárcel, contó ante la jueza que al día siguiente de la desaparición fue a trabajar y a un centro comercial, pero su móvil reveló su verdadera ubicación.

El caso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) en 2022 lleva todo este tiempo en investigación y aún sin la condena a un responsable, aunque siempre ha habido un principal sospechoso. Su amigo Óscar S.M., la última personas que vio a la joven con vida y para el que la Fiscalía actualmente pide 18 años de cárcel por asesinato con alevosía, siempre ha incurrido en contradicciones a la hora de narrar los hechos.

En un especial de Equipo de Investigación de 2022, el programa analizaba el crimen, así como las declaraciones y el sumario del caso. En el mismo, se pueden conocer los movimientos de Óscar por la geolocalización de su teléfono móvil.

Así, Óscar declara que conduce su vehículo durante 30 minutos hasta la agencia de viajes donde trabaja desde hace cinco años y que pertenece a su familia y abre con puntualidad. A mediodía, Óscar sale de la agencia y le envía un mensaje a su exmujer en el que le dice que va a un centro comercial.

Sin embargo, su móvil registra el verdadero destino de Óscar: un lavadero de coches. Una hora después, tres cámaras de seguridad registran un vehículo similar al de Óscar en un lavadero durante 17 minutos. Además, su teléfono móvil le sitúa en esa zona. Por todo esto, los investigadores deciden inspeccionar de forma exhaustiva su vehículo.

Este viernes se ha decretado la apertura de juicio oral contra Óscar S. M.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.