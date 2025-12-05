Las abusivas condiciones de los contratos de alquiler en Madrid: pagos en negro y hasta siete personas en un piso

Dos jóvenes explicaban en 2023 a Equipo de Investigación cómo funcionaban algunos alquileres en la capital con precios de hasta más de 500 euros por habitación y condiciones poco legales.

El problema de la vivienda no es una novedad. Lo que hoy en día afecta a toda España hace algunos años ya era una problemática en las principales capitales españolas, como Madrid. En 2023, Equipo de Investigación se adentraba en el mundo del alquiler de pisos y habitaciones y comprobaba que lo que se viene contando en los últimos meses ya era una realidad.

Es el caso de dos jóvenes, que explicaron al programa cómo eran las condiciones de sus alquileres en Madrid y que no dudaban en denunciar las cláusulas de sus contratos. Entre ellas destacaba que las parejas de los arrendatarios no pueden entrar en los pisos, que no podrán consumir alcohol en sus habitaciones y que el arrendador puede entrar en la vivienda en cualquier momento para "el seguimiento del contrato".

La cosa no quedaba ahí. "Llega a veces tarde, hay una cierta intimidación", aseveraba uno de los jóvenes, que aseguraba que pagaba 550 euros por una habitación. Además, explicaban que solo podían pagar en efectivo. "El propietario quiere evitar declarar sus ingresos a Hacienda", señalaban.

En total, en el piso residían siete personas en condiciones que ellos mismos definían como mejorables. "Mi habitación es muy pequeña, es más como un armario que una habitación, pero al menos tiene ventana. Las paredes son muy finas y es muy ruidosa. Fue lo mejor que pude conseguir", lamentaba uno de ellos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

