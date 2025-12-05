La dueña del 'hostal de los horrores' huye despavorida para no responder a Equipo de Investigación

La Policía registraba en 2023 una vivienda donde la propietaria alquilaba literas. Los inquilinos habían denunciado condiciones de insalubridad, mientras la recepcionista se negaba a dar información.

Alquilar una habitación se ha convertido en todo un reto en las principales ciudades españolas. Los recién llegados a las capitales, como Madrid, pueden recalar en sitios que finalmente se convierten en un auténtico infierno. Equipo de Investigación ya se adentraba en 2023 en el problema de la vivienda con un especial en el que daba a conocer algunos de los alojamientos y pisos más horribles en alquiler.

Como, por ejemplo, el 'hostal de los horrores'. Los clientes habían llegado a denunciar tener "el cuerpo lleno de picaduras" de chinches, algunos incluso tuvieron que acudir al hospital. Los insectos no solo estaban en las colchas, también campaban sus anchas por el suelo de la vivienda.

Equipo de Investigación acudía entonces y en diferentes días a dos de las tres viviendas que una mujer de origen chino ofrecía como alojamiento en Madrid. En las mismas alquilaba literas. Mientras la Policía acudía a uno de estos pisos ante la denuncia de algunos inquilinos, que aseguraban que se encontraban en condiciones de insalubridad, los periodistas del programa acudían en busca de la propietaria para que diera explicaciones.

En su periplo por hablar con la dueña, la recepcionista de uno de estos pisos se negaba a dar información. Tampoco la Policía Municipal, que acudía a otro de ellos donde hacía una inspección que dura más de una hora. En un momento dado en el que aparece la propietaria de las viviendas, la misma huye despavorida ante la presencia de los periodistas.

