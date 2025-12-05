Las hermanas asesinadas en Morata utilizaban a "amigas como mulas a la salida de misa" para pagar a sus estafadores

Amelia y Ángeles, asesinadas junto a su hermano en el municipio madrileño en 2024, fueron víctimas de una estafa del amor que les llevó a la ruina. Equipo de Investigación analizaba en 2024 el caso, que hace un mes llevó a Dilawar Hussein a ser condenado por el crimen.

Son muchos los detalles que ya se conocen sobre el triple crimen de Morata de Tajuña. Un asesinato que conmocionó a la opinión pública por la estafa del amor en la que cayeron las víctimas, Ángeles y Amelia, que fueron asesinadas junto a su hermano dependiente por una deuda económica.

Ya con un veredicto de asesinato contra Dilawar Hussein, a la espera de condena, el caso fue analizado en 2024 por Equipo de Investigación, que habló con algunos de los más allegados de las hermanas Gutiérrez.

Según relatan, las hermanas vendieron su piso de Madrid para enviar dinero a la supuesta pareja de Amelia, un militar americano destinado en Afganistán quien, en realidad, era un estafador del amor. Tras un supuesto accidente del militar, Ángeles, la hermana pequeña, empieza a hablar con el prometido de Amelia y se enamora de él. Desde ese momento, las dos comienzan a pedir cada vez más dinero a amigos y conocidos para enviárselo a sus parejas.

Las víctimas del triple crimen de Morata hacen los envíos por Correos, algo que "les empieza a ser complicado, ya que las cantidades empiezan a ser elevadas y en Correos una persona solo puede mandar 3.000 euros al día", tal y como explica a Equipo de Investigación David López Frías, periodista de 'Prensa Ibérica'.

La solución por la que optan las hermanas es "utilizar a sus amigas y a sus vecinas como mulas". Así, mandan dinero desde oficinas de Madrid, Morata de Tajuña, Arganda, Chinchón... y "convencen a sus amigas a la salida de misa", señala López Frías.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

