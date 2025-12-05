Abren juicio oral contra el acusado por matar a Esther López en Traspinedo

Los detalles La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará a Óscar S.M. por asesinato, detención ilegal y omisión de socorro en la muerte de Esther López, mientras Fiscalía y familias piden largas penas y la defensa denuncia falta de pruebas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha dado el paso definitivo en el caso Esther López. La jueza instructora ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Ó. S. M., el hombre investigado por la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo en enero de 2022. Esto significa que el caso pasa ya a la Audiencia Provincial, donde un jurado popular será el encargado de juzgarlo, previsiblemente durante el próximo año.

La magistrada considera que hay base suficiente para juzgar a Óscar por un delito de asesinato (artículo 139 del Código Penal) y, de forma subsidiaria, por homicidio (artículo 138). Además, se le imputan otros cuatro delitos: contra la integridad moral, detención ilegal, omisión del deber de socorro y responsabilidad civil. En total, el auto le señala como "autor y responsable directo de los hechos".

La jueza fija una responsabilidad civil de 230.000 euros y da al acusado un plazo de una audiencia para depositar esa cantidad como fianza. Si no lo hace, el juzgado ordenará el embargo de bienes hasta cubrir la cuantía.

También ordena remitir toda la documentación de la causa —informes forenses, diligencias de la Guardia Civil y pruebas no reproducibles— a la Audiencia Provincial y emplaza a todas las partes a personarse en 15 días. Contra esta decisión no cabe recurso, salvo en lo que afecte a la situación personal del acusado.

Lo que pasó en la audiencia preliminar

La decisión llega tras la audiencia preliminar celebrada el pasado miércoles, donde quedó claro que:

La Fiscalía y las acusaciones particulares querían que el caso fuera a juicio.

y las querían que el caso fuera a juicio. La defensa insistió en la falta de pruebas y pidió el sobreseimiento.

"Aquí no hay indicios: los escasos que había, han sido desmontados uno a uno por esta defensa", llegó a decir Ana Pérez, una de las abogadas de Óscar, que también reclamó nuevas pruebas, entre ellas: fotos a color de la autopsia que constan en los informes de la UCO, datos sobre un segundo teléfono móvil de Esther y un informe a la Junta sobre si el cuerpo permaneció 21 días en una cuneta. Según la defensa, todo esto podría tramitarse "en pocos días".

La Fiscalía de Valladolid pide para Óscar 18 años de cárcel por asesinato. Además, reclama: 100.000 euros para cada uno de los padres de Esther y 80.000 euros para su hermana. Las dos acusaciones particulares elevan aún más la apuesta: piden condenas de 39 y 33 años de prisión, respectivamente, por un conjunto de delitos que incluyen asesinato y otros agravantes. La defensa, en cambio, asegura que no hay pruebas sólidas y vuelve a pedir que se archive la causa.

Qué ocurrió la noche de la desaparición

Según los escritos de acusación, la historia arranca el 12 de enero de 2022, cuando Esther López salió con varios amigos, incluido el ahora acusado.

A última hora de la noche, Esther y Óscar quedaron solos en el coche del sospechoso, un Volkswagen T-Roc. Ella no quería volver a casa porque había consumido alcohol y drogas, así que él le ofreció quedarse a dormir en una casa familiar en Traspinedo.

Pero algo pasó allí. Siempre según las acusaciones: discutieron, Esther se marchó andando, Óscar la siguió con el coche y la atropelló por la espalda a unos 40 km/h. El impacto le provocó múltiples lesiones, pero ninguna era mortal por sí sola.

Las acusaciones insisten en un punto clave: Esther seguía viva tras el atropello. Si hubiese sido atendida, habría sobrevivido. Pero el acusado, presuntamente, no pidió ayuda, no llamó al 112 y dejó que agonizara hasta morir. La causa de la muerte, según los informes, fue un shock multifactorial debido a: golpes, hipotermia, consumo de alcohol y cocaína.

Después, siempre según Fiscalía y acusaciones particulares, ocultó el cuerpo en el maletero, limpió el vehículo y trató de borrar los datos del sistema del coche en dos ocasiones. El cadáver fue encontrado el 5 de febrero de 2022 en una cuneta de la carretera VP-2303, a la altura de una señal de "permitido adelantar".

Con el auto de apertura de juicio oral, solo queda fijar fecha para el juicio con jurado popular. Se celebrará en la Audiencia Provincial de Valladolid en una fecha todavía por determinar, pero será previsiblemente el próximo año.