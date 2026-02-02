El 'profesor' Dani Mateo comparte su última teoría: "Estoy convencido de que Bellingham tapa el sol para salir más de fiesta"

En este vídeo de El Intermedio, Wyoming, Sandra Sabatés y Dani Mateo analiza con humor e ironía las teorías conspiratorias favoritas de los españoles.

En una nueva entrega de 'Cuarta Milonga', Wyoming y sus colaboradores se encargan de cuestionar tanto la verdad oficial como la no oficial. "La verdad en general no nos interesa mucho, pero no por eso dejamos de investigar", comenta el presentador.

Para esta ocasión, el programa cuenta con la presencia del 'profesor' Dani Mateo, a quien Wyoming presenta como "el licenciado en Ufología por la Universidad de Waikiki" y conocido por "su tesis La implantación del microchip feminista como mecanismo de control de Leticia Dolera".

Nada más iniciar, Mateo comparte su última teoría sobre las intensas lluvias que azotan España: "Estoy convencido de que Bellingham está tapando el sol para poder salir de fiesta más horas".

Cuarta Milonga también cuenta con la parte sensata del programa, que es Sandra Sabatés, quien abre el debate sobre el nivel de cultura científica que tienen los españoles. Según un estudio de la Fundación BBVA, la mayoría sí confía en la ciencia, pero hay un alza en torno a quienes creen en teorías conspiratorias.

"Por ejemplo, ya hay un 6% de españoles que cree que las vacunas causan autismo", informa Sabatés. A lo que el 'profesor' Mateo defiende esta posición, pero con matices: "No creo que las vacunas causen autismo. Ahora, según la prestigiosa 'revista' Sánate a ti mismo, las vacunas causan reuma, vista cansada, halitosis, comunismo y, en casos graves, homosexualidad".

Otro de los temas a tratar es la creencia de que la Tierra es plana. "Ahora mismo, un 5% de los españoles cree que la tierra es plana. Casi dos millones y medio de personas dan por cierta esta tesis y que también dan likes al 'profesor' Mateo", detalla Sandra Sabatés.

"Por supuesto que la tierra es plana", asegura el colaborador, y añade que en todo el mundo hay una pequeña excepción: "Menos Vigo que esta encuesta".

Ante este acalorado debate, Wyoming se ve 'obligado' a intervenir para llegar a una teoría que convenza tanto a Sabatés como a Mateo: "Vamos a buscar un consenso. Ni terraplanista ni redondo, el término medio es rechoncho".

