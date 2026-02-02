Un Feijóo "polemizado en tiempo real" se enreda y saca hasta a ETA para escabullirse de culpar a Mazón en la comisión de la DANA

¿Por qué es importante? Si su comparecencia era un ensayo, como él mismo dijo, el libreto fueron las mentiras. El líder del PP insistió en que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del gua, lo que es mentira, y que la AEMET no informó, lo que es otra mentira. Tras esto, el líder del PP jugó al despiste.

"Mi primera sesión de control, está bien ir ensayando", dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de la Cámara Baja que investiga la gestión de la DANA. Pero si su comparecencia era un ensayo, el libreto fueron las mentiras. Feijóo insistió en que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del gua, lo que es mentira, y que la AEMET no informó, lo que es otra mentira. Tras esto, el líder del PP jugó al despiste.

Le preguntaban por la DANA y contestaba por Adamuz, cuando le inquirían por Carlos Mazón él iba con Óscar Puente. Feijóo se dedicaba, en resumen, a echar balones fuera y a culpar al Gobierno. Ha nombrado, incluso, a ETA. Todo sin decir por qué mantuvo a Mazón durante más de un año tras la DANA y aderezado con insultos, entre ellos "cuñados", "arrogantes", "demagogos" y "palmeros". Todo un teatro en el que las víctimas no importaron demasiado.

Feijóo compareció porque dijo que fue "informado a tiempo real" durante la DANA, pero este lunes polemizó a tiempo real. En la comisión sobre la DANA nombró hasta a Felipe González y Julio Anguita, todo era válido para escabullirse de culpar a Mazón.

La estrategia base la mañana de este lunes se centró, sobre todo, en sacar el accidente de Adamuz. "El accidente de ferrocarril no es un fenómeno natural. ¿Esto no es una negligencia ferroviaria continuada? ¿Se puede comparar con un mantenimiento ineficiente e insuficiente y con todos los avisos que dieron los maquinistas?", dijo Feijóo. Y para no poderse comparar lo hizo muchas veces.

También sacó a relucir el accidente en Rodalies señalando la ausencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. "Si estuviese al frente del accidente de Rodalies, ¿usted cree que no se hubiera producido o se hubiera producido?", señaló. Sin embargo, Illa estaba ingresado en el hospital, Mazón no.

Pero no fue solo Illa, Feijóo sacó a todos los que pudo, desde Felipe González y las inundaciones de Bilbao en el 83 al ministerio de Margarita Robles. Mencionó a mucha gente, con nombre, con apellido y con cargo, aunque a Mazón se refirió como el presidente dimitido.

Uno de los momentos más inesperados de la comisión fue cuando Oskar Matute, de Bildu, le lanzó las preguntas y Feijoo sacó a ETA: "¿Usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de nuestro país?".

La única respuesta amable la ha tenido con Vox porque no le ha hecho ninguna pregunta, y eso a Feijoo le ha parecido "lo verdaderamente justo".

