Ernest Urtasun confiesa a Thais Villas qué hace en el gimnasio: "Bastante el ridículo"

La reportera ha ido hasta el Congreso de los Diputados para hablar con sus señorías sobre sus hábitos. ¿Les gusta comer bien? ¿Van al gimnasio? ¿Tienen algún ultraprocesado favorito? Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

¿Tienen buenos hábitos los diputados? Thais Villas ha ido hasta la Carrera de San Jerónimo para charlar con sus señorías y preguntarles conocer si se cuidan y cómo. Ernest Urtasun cuenta a la reportera que él procura cuidarse, ir al gimnasio y dormir bien.

"¿Qué hace en el gimnasio?", pregunta Thais. "Pues lo que hacemos las personas de 40 años en el gimnasio: bastante el ridículo", confiesa el ministro de Cultura. Gabriel Rufián, por su parte, cuenta que él come mucho. "Sobre todo mucho pan", explica, "me pone como un tonel".

"Corro una hora por cuestas, me machaco mucho y no me compensa", se lamenta, "'jalo' como un animal, me puedo comer un pollo asado entero". El portavoz de ERC en el Congreso, además, comparte que cuando era pequeño pensaba que 'al ast' era un apellido. "Pensaba que había un señor llamado Alast que tenía todos los pollos", añade.

Ana Redondo, por su parte, suele comer "patatas fritas como una loca" cuando llega a su casa si llega "con ansiedad". "Así tengo el colesterol, que nunca lo había tenido alto y ahora lo tengo alto", se lamenta.

La ministra de Igualdad confiesa que su ultraprocesado favorito es la lasaña de carne congelada. "La verdad es que llego tan casada que solamente pensar en hacerme una tortilla ya me duele", cuenta. Fernando Grande-Marlaska también confiesa que le gustan mucho las patatas fritas. En su caso, toma las light. "También hay algunos lujos que uno se tiene que dar", señala.

Thais les pregunta qué van a hacer este año para quitarse malos hábitos. Redondo cuenta que va a pensar más en sí misma y en lo que es saludable y conveniente. "Para eso vamos a comer mejor, alejarme del móvil y no enfadarme ante comentarios hirientes", expone. Rufián confiesa que le gustaría comer menos. "O que pudiera comer y no engordar", añade Villas. "Y ser del PSOE y de izquierdas", apunta el portavoz de ERC con malicia.

Villas propone al ministro de Interior que incluya algún mal hábito. Grande-Marlaska cuenta que le gustaría salir más alguna noche. "Ministro canalla", le dice Thais. Al ministro le gustaría salir a cenar "agradablemente", tomarse "una copita" y volver a casa.

Thais le propone al ministro que vaya a cenar con su marido y que, después, le dé a él el teléfono y se vaya con ella a tomar una copa. "Es el mejor plan que me han propuesto últimamente", responde Grande-Marlaska, "hagámoslo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.