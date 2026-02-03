Wyoming, sobre la concejala del PP que gritó "hijo de puta" a Pedro Sánchez: "Es una discípula aventajada de Ayuso"

Wyoming reacciona en este vídeo al insulto de la concejala del PP Belén Navarro, tras llamar "hijo de puta" a Pedro Sánchez, y recuerda a Azcón la diferencia entre lo que le dijo Pilar Alegría en el debate y el insulto al presidente del Gobierno.

Wyoming y Sandra Sabatés analizan la actualidad de las elecciones en Aragón, que pasan por el incidente protagonizado por una concejala del PP que llamó "hijo de puta" a Pedro Sánchez en medio de un acto del PSOE.

Tras el revuelo generado, Belén Navarro, concejala del PP valenciano en Vallanca, ha emitido un comunicado en el que ha pedido perdón ante el daño reputacional que pudiera generar a su partido y ha definido sus palabras como "inapropiadas" y "espontáneas".

"Ese repente que te entra cuando te coges el coche, te haces un montón de kilómetros, cambias de comunidad, llegas a un mitin de casualidad de un partido que no es el tuyo y todo para llamar hijo de puta al presidente del Gobierno", ironiza Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde considera que Navarro "es una discípula aventajada de Isabel Díaz Ayuso".

Sea como fuere, el presentador de El Intermedio tampoco le recomienda que vaya a un acto del PSOE a gritar 'me gusta la fruta', ya que "es probable que no le regalen una cesta de melocotones de Calanda".

Azcón, por su parte, reaccionaba acusando a Pilar Alegría de insultarle a él llamándole "hooligan", ante lo que Wyoming le recuerda la diferencia entre uno y otro insulto: "Lo primero tal vez no sea muy bonito, pero lo segundo es totalmente inadmisible. No es digno de una campaña electoral, como mucho del fondo norte de La Romareda", zanja.

