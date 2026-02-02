La 'queja' de Gabriel Rufián contra Oriol Junqueras: "A veces llama a unas horas..."

¿Están enganchados al móvil los Diputados? Thais Villas ha visitado la Carrera de San Jerónimo para conocer los hábitos de sus señorías en cuanto al uso de esta tecnología.

Thais Villas ha vuelto al Congreso de los Diputados para poner a prueba sus señorías con sus preguntas. En esta ocasión, la reportera quiere saber si se habían planteado algunos buenos propósitos para 2026. Como le dice Villas a Ernest Urtasun, "es el momento de dejar atrás malos hábitos".

"En general, ser ministros es un hábito poco saludable", afirma el ministro de Cultura. Urtasun confiesa que se va a dormir con el móvil, algo que considera "terrorífico". Además, consulta las últimas noticias y se comunica "con tropecientas personas a la vez, todo el rato". "Me encantaría ser una persona un poco más desconectada del teléfono", añade.

Fernando Grande-Marlaska, por su parte, también confiesa estar enganchado a su móvil. "Parece que tienes que estar informado en todo momento, conocerlo todo, nos trasladan todas las primeras ediciones del día siguiente y hay que levantarse ya informado", reflexiona.

El ministro del Interior tiene dos móviles y, como cuenta a la reportera, siempre está más pendiente del profesional. "Eso se paga en casa luego", afirma. Ana Redondo, al igual que Urtasun, también se lleva el móvil a la cama. "Es un hábito que sé que es nocivo, que prohíbo a mis hijas, que intento inculcarles que lo dejen... Y yo me voy y me quedo ahí enganchada", cuenta.

"Yo soy un adicto al móvil, pero yo aspiro a tener un móvil sin internet, sin conexión a nada y con 'snape', con la serpiente", cuenta Gabriel Rufián a Thais. El portavoz de ERC en el Congreso cuenta que él puede estar una hora sin mirar su teléfono y encontrar, después, 500 mensajes de WhatsApp "si hay de verdad alguna cosa gorda que ha pasado". Rufián señala que le gusta informarse a través de Twitter, debido a que es lo más rápido.

Villas pregunta al ministro de Cultura si tiene un jefe que le envía mensajes a horas intempestivas. "Trato de no ser yo ese jefe", expone Urtasun, "es nuestra obligación". El ministro no quiere desvelar si Pedro Sánchez le envía mensajes a horas intempestivas. Redondo, por su parte, expone que Sánchez "es muy respetuoso". "No es muy brasas", añade.

"Era mucho más brasas mi anterior jefe, el ministro Puente, sí", desvela, "había veces que a las cinco de la mañana, por un tema que no le gustaba, te llamaba". "A veces Junqueras llama a unas horas...", explica Rufián.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.