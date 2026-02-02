Ahora

Caos ferroviario en Cataluña

Enfado entre los usuarios de Rodalies ante las continuas incidencias: "La ansiedad y el estrés son nuestro día a día"

El contexto Pese a que la Generalitat confiaba en que este lunes se recuperase la normalidad al cumplirse dos semanas del fatídico accidente de Gelida (Barcelona), a lo largo de la mañana se han producido decenas de retrasos y cancelaciones.

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants
Caos, incertidumbre y desesperación. Es lo que están viviendo este lunes muchos usuarios de Rodalies ante un arranque de semana que, de nuevo, está marcado por las incidencias la red ferroviaria catalana.

Pese a que la Generalitat confiaba en que este lunes se recuperase la normalidad en el servicio cuando están a punto de cumplirse dos semanas del fatídico accidente de Gelida (Barcelona), a lo largo de la mañana se han producido decenas de incidencias, retrasos y cancelaciones.

Además, ADIF sigue efectuando reparaciones en varios puntos de la red ferroviaria, lo que ha obligado a Renfe a limitar la velocidad en hasta 180 puntos en toda Cataluña.

Esta situación ha provocado, como es habitual desde hace dos semanas, escenas de desesperación y hastío en la barcelonesa estación de Sants, donde centenares de personas abarrotan las instalaciones en busca de una solución para efectuar sus viajes.

"Es una aventura cada día, no sabes lo que te espera", asegura una mujer a la Sexta. Por su parte, otro joven afirma que lo ha pasado "bastante mal" para poder llegar al centro de la ciudad condal: "He perdido cuatro trenes para llegar aquí".

Pese a que buena parte de las incidencias están vinculadas a la concatenación de temporales y el accidente de Gelida, muchos usuarios denuncian que el empeoramiento del servicio se debe, esencialmente, a la falta de inversión que Rodalies ha sufrido durante décadas.

"Es una situación nefasta fruto de la dejadez de años de desinversión", denuncia un usuario de Rodalies a laSexta en Sants. "La ansiedad y el estrés son nuestro día a día, lo tenemos asumido", lamenta este hombre para concluir.

