División en la Iglesia española por la regularización de migrantes: del "reconocimiento de la dignidad humana" a "un trampantojo de los socialistas"

La regularización de migrantes ha generado divisiones en el clero español. Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, defiende la medida como una solución a una situación difícil y un reconocimiento de la dignidad humana, algunos sacerdotes ultraconservadores, como Francisco J. Delgado, critican la iniciativa. Delgado y otros, como el padre Juan Manuel Góngora, acusan a la Conferencia de "traición" y sugieren que es una estrategia del Gobierno socialista para distraer de su gestión. A pesar de estas críticas, la Conferencia Episcopal ha sido una de las impulsoras de esta medida, viéndola como un acto evangélico.

Así, aunque la Conferencia Episcopal ve su aprobación como un éxito, el "reconocimiento de la dignidad humana" y "una oportunidad para colaborar en el bien común", algunas voces del sector ultraconservador han reaccionado acusando a la Conferencia de "traición". Este el caso del padre Francisco Delgado, un 'influencer' de la fe más reaccionaria.

"Este tema de la migración es una estrategia típica del Gobierno socialista que tenemos para despistar de las consecuencias de su nefasta gestión de las cosas públicas", declaraba al poco de conocerse la noticia. Estas voces clericales, aunque no mayoritarias, no son pocas.

Estas voces clericales, aunque en contra de la corriente mayoritaria, no son pocas. Otro reacción a la noticia en esta línea es el del padre Juan Manuel Góngora, con casi 90.000 seguidores en X. "Es un trampantojo de los socialistas y sus lacayos con (...) objetivos innegables: continuar el proceso de sustitución poblacional y censo electoral", escribió en esa red social.

El padre Góngora también señala la Conferencia Episcopal: "Algunos funcionarios eclesiásticos y corifeos han tardado cero coma en ufanarse y participar de la operación gubernamental". Le acusan de partidista cuando la realidad es que, más allá de esta batalla, la propia Conferencia Episcopal fue una de las precursoras de esta medida al asegurar que "es algo que se deduce de una existencia evangélica".

