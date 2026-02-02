El Gobierno cede y separa la revalorización de las pensiones de la moratoria antidesahucios mientras continúan las negociaciones con los grupos

Sí, pero... Según indican fuentes de Moncloa a laSexta, las conversaciones siguen a última hora de este lunes, pudiendo caer alguno de los dos decretos antes de que sean aprobados este martes en Consejo de Ministros.

El Gobierno planea aprobar nuevamente el decreto del escudo social, que incluye la subida de pensiones, tras ser rechazado por el Congreso debido a los votos de PP, Vox y Junts. Para facilitar su aprobación, dividirá el decreto en dos partes: una con las pensiones y otras medidas consensuadas, y otra con la moratoria de antidesahucios, que ha generado desacuerdos. A pesar de las dificultades para obtener el apoyo de PNV y Junts, y la insistencia de Sumar en proteger a los inquilinos vulnerables, el Gobierno espera presentar el decreto en el Consejo de Ministros este martes o el 10 de febrero.

El Gobierno tiene previsto aprobar de nuevo este martes el decreto del escudo social con la subida de las pensiones que los votos de PP, Vox y Junts tumbaron hace una semana en el Congreso, según han informado fuentes del Gobierno a laSexta. También planea preparar la moratoria de antidesahucios para grupos vulnerables, aunque aclaran que todavía se está negociando con los distintos grupos, e iría de esta forma por separado al Congreso.

De esta forma, el Gobierno cede y partirá en dos el decreto para que sea más fácil su aprobación tras el batacazo de la semana pasada en el Congreso y este martes se llevará al Consejo de Ministros por separado: en uno irán las pensiones y otras cuestiones del escudo social que sí contaban con consenso entre los distintos partidos y en otro la moratoria antidesahucios, el gran punto de fricción entre el PSOE y sus socios parlamentarios.

Fuentes de Moncloa reconocían la mañana de este lunes a laSexta que está siendo difícil buscar una salida que cuente con el apoyo de PNV y Junts, que son contrarios a esta medida, y con el de Sumar, socio minoritario de la coalición, formación para la cual es imprescindible el blindaje de los inquilinos vulnerables.

El Gobierno sigue trabajando para que el nuevo decreto se apruebe, si es posible, este martes en el seno del Consejo de Ministros. Si el texto no está preparado en las próximas horas, el decreto se presentará, como muy tarde, el martes 10 de febrero.

La semana pasada, el PP, Vox y Junts hicieron caer la norma que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables. Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Carles Puigdemont se han posicionado a favor de lo primero, pero aseguran que la moratoria de los desahucios favorece la okupación y advierten de que no la apoyarán.

