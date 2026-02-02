Aznar, Juan Carlos I o Miguel Ángel Moratinos: los españoles mencionados en los archivos de Epstein

Los detalles En uno de los documentos, Epstein menciona una cena organizada por un famoso empresario cubano con el rey emérito, un encuentro que se desconoce si finalmente llegó a producirse.

El nombre de Juan Carlos I aparece en más de una decena de documentos de Jeffrey Epstein, incluyendo menciones a Corinna Larsen y una posible cena con el rey emérito. En un correo de Epstein, se menciona un encuentro con Juan Carlos I, organizado por el empresario cubano Pepe Fanjul en Nueva York, calificado como "impresionante". Este archivo data del 11 de septiembre de 2018, coincidiendo con la noticia de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el rey. También se menciona indirectamente a Corinna Larsen y a figuras como José María Aznar y Miguel Ángel Moratinos, vinculados a otros intereses de Epstein.

El nombre de Juan Carlos I aparece en más de una decena de los documentos de Jeffrey Esptein. Algunos son simples recortes de periódico, otros mencionan incluso a Corinna Larsen. De hecho, se llega a mencionar una cena con el rey emérito.

En concreto, en un coreo de Epstein aparece una mención a un supuesto encuentro con él. "Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por pepe Fanjul para amigos", se puede leer en uno de los documentos.

Un encuentro que se desconoce si finalmente se llegó a producir. Epstein hablaba de una cena que estaría organizada por un famoso empresario cubano en Nueva York, destacando que le parecía "impresionante" poder encontrarse con Juan Carlos I.

Este archivo tiene como fecha el 11 de septiembre de 2018, justo el día en el que se daba a conocer la noticia de que Fiscalía Anticorrupción iba a investigar al rey emérito por el presunto cobro de comisiones millonarias por la construcción del AVE a La Meca.

En esas fechas, la única imagen que tenemos del emérito es en su visita a Sanxenxo días después de aquella supuesta cena mencionada en los archivos de Epstein.

También aparece, indirectamente mencionada, Corinna Larsen. Como ha investigado Marcelino Madrigal, Epstein tenía interés en información sobre Corinna por su cercana relación Juan Carlos I ya en 2013.

Por otro lado, entre los citados en estas revelaciones está el expresidente José María Aznar. En uno de los correos se habla de un envío, a través de una empresa de paquetería, directamente dirigido a La Moncloa. Está a nombre del entonces presidente del Gobierno y Ana Aznar. La familia Aznar dice desconocer este asunto.

Otro de los españoles mencionados es el exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, interesado Epstein en contactos diplomáticos relacionados con Marruecos.

