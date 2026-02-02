Matones, violentos... y en busca de soplones: Trump ofrece una casa a cambio de delatar a migrantes "ilegales" al ICE

¿Por qué es importante? El Departamento de Seguridad Nacional ha publicado un mensaje con la macabra oferta y un teléfono para contactar en X.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo la dirección de Kristi Noem, ha propuesto a los ciudadanos denunciar a los migrantes a cambio de una vivienda. Esta iniciativa, promovida en redes sociales, busca crear una red de informantes anónimos que denuncien a migrantes "ilegales". Ya ha tenido efectos, como en Baltimore y Virginia del Norte, donde se han realizado arrestos tras denuncias. En redes sociales, algunos apoyan la medida y acosan a otros, aunque existe la posibilidad de que los colaboradores recapaciten, ya que amenazar a un inocente podría llevar a su despido.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dirigido por Kristi Noem, ha lanzado una macabra propuesta a los ciudadanos de Estados Unidos a cambio de una suculenta recompensa: denuncia a tu vecino migrante y tendrás una vivienda. Así ha animado en redes sociales el organismo liderado por Kristi Noem a delatar a los migrantes "ilegales". "¿Quieres vivienda asequible? Ayuda a denunciar a inmigrantes ilegales en tu zona", han expresado en su perfil de X, acompañado de un número de teléfono.

Porque sí, a Trump ya no le vale solo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los matones que hacen cada vez menos esfuerzos por diferenciarse de la Gestapo. Precisamente, igual que hicieron ellos, ahora quiere construir una red de informantes, de soplones. Basta con una simple llamada anónima, no tienen ni que dar sus datos, pura cobardía.

No obstante, lo peor de todo es que esta política ya ha comentado a surtir efecto. En Baltimore, en el estado de Maryland, una denuncia provocó la detención de cinco personas. Lo mismo ocurrió en Virginia del Norte, donde otro chivatazo desencadenó en el arresto de otros tres migrantes.

Con todo, las redes sociales ya se han llenado de personas que no solo aceptan el mensaje, sino que lo compran y que acosan a otras en la calle, en el trabajo, en el supermercado o hasta viendo un partido. "Si vienes de manera ilegal y eres irrespetuoso con la ley debes irte", ha comentado una chica en una plataforma. Sin embargo, hay una mínima esperanza de que alguno de estos colaboradores recapacite, ya que amenazar a un inocente puede ser causa de despido.

