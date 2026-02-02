Dani Mateo, sobre el hombre hospitalizado con una granada de la I GM en el recto: "¿Por qué elegir entre hacer el amor y la guerra?"

"¿Se puede tener peor tarde?", se pregunta Dani Mateo en este vídeo sobre el caso del hombre que ha sido hospitalizado en Toulouse por tener alojada en el recto una granada de la I Guerra Mundial.

Dani Mateo comparte el que puede ser "el titular más tocho que ha dejado hoy la actualidad internacional": el del caso del hombre que ha sido hospitalizado en Toulouse por tener en el recto un artefacto explosivo de la I Guerra Mundial.

"A nivel periodístico el titular es perfecto. Tiene todas las 'w', incluida la 'what the fuck'", reacciona sorprendido Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

El artefacto en cuestión es una granada de colección de unos 20 centímetros de la que los médicos no habían sido conscientes hasta que el paciente se encontraba en quirófano, por lo que tuvieron que llamar a la unidad de desactivación de explosivos que, según Dani, "quería llegar al fondo de este asunto".

La pregunta ante todo esto para Wyoming es "¿si se llega a tirar un pedo revienta todo el quirófano?". Dani, sin embargo, se pregunta si "¿se puede tener peor tarde que ese hombre?" y "¿por qué elegir entre hacer el amor y la guerra, si se pueden hacer las dos cosas?".

