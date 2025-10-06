'Loli', 'fan' de Pedro Sánchez asegura que "esta velando por los derechos de todas las mujeres": "Es el tsunami del feminismo"

Cristina Gallego se transforma en 'Loli, la última sanchista', un divertido personaje que irrumpe en el plató de El Intermedio para defender con pasión y humor a Pedro Sánchez tras las críticas por su intención de reformar la Constitución y blindar el derecho al aborto.

Cristina Gallego se convierte en 'Loli, la última sanchista, que irrumpe en el plató de El Intermedio para defender a su querido Pedro Sánchez ante las críticas que ha generado su propuesta de reformar la Constitución con el objetivo de blindar el derecho al aborto en España.

"El presidente puede reformar lo que le venga en gana; la Constitución, la Moncloa y mi cuarto de baño si le apetece, que me quiero poner un plato nuevo de ducha y no me importaría que me lo alicatase entero y sin camiseta", defiende 'Loli'.

Además, asegura que Sánchez "está velando por los derechos de todas las españolas" y añade: "Él no es que esté en la cuarta ola feminista, él es el tsunami feminista", proclama la ‘admiradora’ del presidente del Gobierno.

Tal es su devoción que propone a Sandra Sabatés que lo entreviste en una nueva entrega de Mujer tenías que ser, aunque la presentadora de El Intermedio declina la oferta de 'Loli'.

La 'fan' del presidente no solo visita el plató para destacar el lado más feminista de Sánchez, sino también para lanzar una advertencia a Wyoming: "Tienes que tener mucho cuidado cuando dices cositas malas de Sánchez. No porque sean mentiras, que ya estamos acostumbrados a eso, sino porque en cuanto menos te lo esperes vas a estar pidiéndole cosas, y no me refiero a una subvención, sino a un milagro".

La 'admiradora' del presidente hace referencia a las declaraciones de Paqui Santaella, diputada provincial del PSOE en Granada, quien afirmó que algún día "haremos santo a Sánchez" por todo lo que hace.

"Mira, yo no soy muy de rezar, pero por este santo voy a misa y hago lo que haga falta… no ha convertido el agua en vino, pero ha convertido la economía española en un cohete y a mi prima Tere la tocó en un mitin y le curó una ciática", presume 'Loli'.

