'Loli', la última 'sanchista', defiende el Nobel para Pedro Sánchez: "Es más importante que cuando se lo dieron a Severo Ochoa"

Cristina Gallego se convierte en 'Loli' y sostiene que Sánchez merece el Nobel "por su brillante labor pacifista en Oriente Próximo, ser el primer líder internacional en reconocer el Estado de Palestina y estar más bueno que un chuletón al punto".

Cristina Gallego se convierte en 'Loli', la última 'sanchista' que irrumpe en el plató de El Intermedio para hablar del juicio a Begoña Gómez, que según ella "no solo es un claro ejemplo de lawfare, sino también de cortina de humo para tapar el premio Nobel de la Paz a Pedro Sánchez".

"Si no se lo dieron cuando medió entre Carmen Calvo e Irene Montero, ya no se lo dan nunca", comenta Wyoming, mientras que 'Loli' defiende que se lo merece "por su brillante e impecable labor pacifista en Oriente Próximo, ser el primer líder internacional en reconocer el Estado de Palestina y estar más bueno que un chuletón al punto".

La última 'sanchista' se hace eco de las palabras de Ángel Víctor Torres y asegura que "esto es más importante que cuando le dieron el Nobel a Severo Ochoa". Además, 'Loli' asegura que sería capaz de ir hasta Oslo en Peugeot.

También sostiene que el Nobel para Sánchez "es un clamor" y, como muestra, comparte un artículo de opinión y el tuit de un artista francés que abogan por la distinción para el presidente del Gobierno porque "gracias a él, España es un país mejor". "Liberté, Egalité y Pedro Sanché", reacciona 'Loli'.

Sin embargo, Sandra Sabatés le explica que no existe ninguna prueba de que se haya registrado una nominación a Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz y que, de hecho, "están cerradas desde el 31 de enero". Sin embargo, 'Loli' contraataca citando al CIS de Tezanos que dice que "el 98% de los españoles" cree que se lo merece.