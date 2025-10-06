"Si los cálculos están bien, no necesito ninguna chistorra más": Sandra Sabatés y Dani Mateo recrean las conversaciones del caso Koldo

Dani Mateo y Sandra Sabatés se convierten por un momento en Koldo García y su exmujer, Patricia Úriz, y recrean una de las conversaciones extraídas del informe de la UCO donde utilizan un supuesto 'código' para hablar del dinero en metálico.

El juez del 'caso Koldo' ha vuelto a citar a José Luis Ábalos y Koldo García después de que un nuevo informe de la UCO señalara que ambos habían mantenido métodos de comunicación no transparentes de sus respectivos patrimonios, además de recibir ingresos irregulares y opacos.

En este informe de la UCO también se revela el supuesto lenguaje en clave para hablar del dinero en metálico, al que se referían como "folios", siendo "chistorras" los billetes de 500 euros, "soles" los de 200 o "lechugas" los de 100.

Para analizar las conversaciones desveladas por la UCO, El Intermedio las recrea de la mano de Wyoming, Dani Mateo y Sandra Sabatés.

Dani le comenta a Sandra las "2.000 chistorras" para el día después de las elecciones de las que le habló Koldo a su exmujer, que le respondía que "si los cálculos nos han salido bien, no necesito ninguna chistorra más nunca, eso es un millón".

Sin embargo, Wyoming no termina de ver del todo claro sus 'interpretaciones': "Ya le llamaremos", apunta el 'director' de la función, que asegura que, vista la conversación, "Koldo está más pringado de lo que pensamos, y no de chistorra precisamente".

