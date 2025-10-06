Antonio sorprende a Isma Juárez al contarle qué le diría a Ricardo Darín nada más verle: "Espectacular"

El actor Ricardo Darín se enfrenta a las críticas de la gente en la sección 'Díselo a la cara' de Isma Juárez. No te pierdas qué opina la gente sobre el actor en el vídeo principal.

Isma Juárez vuelve con su sección 'Díselo a la cara' que, en esta ocasión, tiene como protagonista al actor Ricardo Darín. Actualmente, el actor está en plena gira de la obra de teatro 'Escenas de la vida conyugal'. La mecánica es sencilla: Isma pregunta a gente de la calle por el actor mientras este escucha las opiniones, escondido en una furgoneta.

El primero en enfrentarse a la entrevista de Juárez es Antonio que, como cuenta al reportero, le gusta el cine. Este, además, explica que le gusta el cine latinoamericano, aunque la última producción que ha visto de este ámbito es una serie, en concreto el 'El Eternauta', protagonizada, precisamente, por Ricardo Darín.

"Me ha gustado", afirma Antonio, al hablar sobre la serie, "las interpretaciones son muy buenas". Sobre Ricardo, en concreto, añade que le ha gustado mucho su interpretación. Aunque Juárez intenta que Antonio critique al actor, este mantiene su opinión y le daría una nota de "un 9 o un 10".

"¿Si te encontraras a Ricardo Darín qué le dirías?", pregunta Isma. "Buenos días lo primero", responde Antonio. "Espectacular el manual de buenas intenciones de Antonio", comenta Juárez. El joven, además, afirma que le diría que le gusta mucho su trabajo y, además, le pediría una foto.

Darín sale de la furgoneta lo que sorprende a Antonio. El actor le da un abrazo y le agradece su valoración de la serie. "Muchas gracias por todo lo que dijiste, de verdad", añade el actor. Ricardo no se olvida de reprochar a Isma que intentara que Antonio lo criticara. "Lo empujabas para abajo y el tipo tiraba para arriba", comenta Darín. "Intentaba hundir tu prestigio", concluye Juárez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.